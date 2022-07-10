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Политика

Ле Пен заявила о неэффективности санкций ЕС против России

Ведомости

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что санкции Евросоюза против России оказались неэффективными. Об этом французский политик заявила в интервью телеканалу BFMTV.

«Санкции оказались совершенно неэффективными... Санкции обогатили Россию, более того, они больше санкционировали французов, чем Россию», — сказала Ле Пен.

Она добавила, что Франция покупает нефть у Индии, «которая покупает ее у россиян», По мнению Ле Пен, ограничения против РФ оказались первопричиной растущей инфляции.

В середине апреля, будучи кандидатом в президенты Франции, Ле Пен назвала сближение России с Европой важным условием обеспечения безопасности всего континента. По ее словам, в условиях продолжения конфликта на Украине сближение России и Евросоюза кажется чем-то «далеким», однако необходимо «смотреть дальше». Лидер «Национального объединения» назвала Россию «великой державой, обладающей самой большой территорией и запасами сырья в мире».

В начале апреля о неэффективности западных санкций говорил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что введенные против России меры не работают, и призвал конфисковать имущество российских олигархов за границей, так как «замораживание ничего не даст».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных