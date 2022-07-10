Ле Пен заявила о неэффективности санкций ЕС против России

В середине апреля, будучи кандидатом в президенты Франции, Ле Пен назвала сближение России с Европой важным условием обеспечения безопасности всего континента. По ее словам, в условиях продолжения конфликта на Украине сближение России и Евросоюза кажется чем-то «далеким», однако необходимо «смотреть дальше». Лидер «Национального объединения» назвала Россию «великой державой, обладающей самой большой территорией и запасами сырья в мире».