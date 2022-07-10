Ле Пен заявила о неэффективности санкций ЕС против России
Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что санкции Евросоюза против России оказались неэффективными. Об этом французский политик заявила в интервью телеканалу BFMTV.
«Санкции оказались совершенно неэффективными... Санкции обогатили Россию, более того, они больше санкционировали французов, чем Россию», — сказала Ле Пен.
Она добавила, что Франция покупает нефть у Индии, «которая покупает ее у россиян», По мнению Ле Пен, ограничения против РФ оказались первопричиной растущей инфляции.
В середине апреля, будучи кандидатом в президенты Франции, Ле Пен назвала сближение России с Европой важным условием обеспечения безопасности всего континента. По ее словам, в условиях продолжения конфликта на Украине сближение России и Евросоюза кажется чем-то «далеким», однако необходимо «смотреть дальше». Лидер «Национального объединения» назвала Россию «великой державой, обладающей самой большой территорией и запасами сырья в мире».
В начале апреля о неэффективности западных санкций говорил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что введенные против России меры не работают, и призвал конфисковать имущество российских олигархов за границей, так как «замораживание ничего не даст».