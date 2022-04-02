Премьер Польши заявил о неэффективности санкций против России
Санкции Запада против России не работают, необходимо конфисковать имущество российских олигархов за границей, так как «замораживание ничего не даст», заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе встрече с председателем Европарламента Робертой Метсолой.
«Санкции не работают. Лучшее тому доказательство — курс рубля», — передает слова Моравецкого издание Biznes Wprost.
Польский премьер также обсудил с главой Европарламента возможность введения дополнительных антироссийских санкций. Метсола отметила, что страны Евросоюза «очень быстро» приняли четыре пакета санкций против России, и заявила о необходимости введения дополнительных ограничений.
Моравецкий также обратился к лидерам стран Евросоюза, которые не остановили торговлю с Россией. «Нет возврата к тому времени, когда можно было торговать с Россией. Мы должны оставаться едиными, мы должны захватить русскую собственность. Это источник новых ресурсов. Одно замораживание ничего не даст», — сказал политик, отметив, что конфискация имущества россиян необходима для восстановления Украины.
Ранее Моравецкий заявил в Twitter, что некоторые лидеры ЕС рассматривают санкции как «дымовую завесу для своего бездействия». «Санкции должны принести Украине мир, а не успокоить нечистую совесть Европы. Если их нет, значит, они недостаточно надежны!» — написал он.
На прошлой неделе США, Великобритания, Канада и Япония ввели новые санкции в отношении России из-за военной операции на Украине, которая началась 24 февраля. Под ограничения попали российские политики, бизнесмены и организации. ЕС, свою очередь, ввел последний пакет санкций в отношении России 15 марта. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, страны «большой семерки» (G7) готовы принять новые ограничения в отношении России в случае необходимости. Он подчеркнул, что государства собираются постоянно проводить ревизию санкций на их эффективность.
В ответ на вводимые санкции президент России Владимир Путин поручил перевести в национальную валюту платежи за поставки природного газа в недружественные страны. К последним относятся 48 государств и территорий, включая Евросоюз, США, Украину и Японию. Помимо этого Россия ввела запрет на въезд в страну высшему руководству ЕС, а также большинству депутатов Европарламента, продвигающих антироссийскую повестку, сообщал МИД РФ. В пресс-службе дипведомства подчеркнули, что российская сторона вводит ограничения в ответ на «массированные односторонние санкции ЕС», которые не только заводят в тупик отношения с Россией, но и ставят под удар благополучие и безопасность европейцев, а также стабильность мировой финансово-экономической системы.
Курс рубля 31 марта рос к доллару девятый торговый день подряд и укреплялся по отношению к евро. За март американская и европейская валюты подешевели на Мосбирже более чем на 12% — до 83,2 руб. и 92,5 руб. соответственно. В США на этом фоне заявили об «искусственном накачивании» российского рубля. Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что в администрации США убеждены, что санкции против России работают.