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Нехаммер: Австрия не будет вступать в НАТО по примеру Финляндии и Швеции

Ведомости

Австрия не собирается подавать заявку на вступление в НАТО по примеру Финляндии и Швеции, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер на встрече со словацким премьером Эдуардом Хегером, передает братиславская газета Pravda.

По его словам, Австрия не планирует нарушать свой военный нейтралитет, но собирается инвестировать больше средств в собственную оборону, придерживаясь при этом совместной политике ЕС в международной сфере и сфере безопасности. 

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая этого года на фоне спецоперации на Украине. Изначально рассмотрение заявок блокировала Турция, поскольку власти этих стран поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая признана турецкими властями террористической. 28 июня главы МИД Финляндии, Швеции и Турции подписали меморандум о взаимопонимании, который подтверждает поддержку Анкары. При этом Турция пригрозила заморозить заявки двух стран на вступление в военный блок, если те не выполнят ее условия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных