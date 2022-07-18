Нехаммер: Австрия не будет вступать в НАТО по примеру Финляндии и Швеции
Австрия не собирается подавать заявку на вступление в НАТО по примеру Финляндии и Швеции, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер на встрече со словацким премьером Эдуардом Хегером, передает братиславская газета Pravda.
По его словам, Австрия не планирует нарушать свой военный нейтралитет, но собирается инвестировать больше средств в собственную оборону, придерживаясь при этом совместной политике ЕС в международной сфере и сфере безопасности.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая этого года на фоне спецоперации на Украине. Изначально рассмотрение заявок блокировала Турция, поскольку власти этих стран поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая признана турецкими властями террористической. 28 июня главы МИД Финляндии, Швеции и Турции подписали меморандум о взаимопонимании, который подтверждает поддержку Анкары. При этом Турция пригрозила заморозить заявки двух стран на вступление в военный блок, если те не выполнят ее условия.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.