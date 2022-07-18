Нехаммер: Австрия не будет вступать в НАТО по примеру Финляндии и Швеции

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая этого года на фоне спецоперации на Украине. Изначально рассмотрение заявок блокировала Турция, поскольку власти этих стран поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая признана турецкими властями террористической. 28 июня главы МИД Финляндии, Швеции и Турции подписали меморандум о взаимопонимании, который подтверждает поддержку Анкары. При этом Турция пригрозила заморозить заявки двух стран на вступление в военный блок, если те не выполнят ее условия.