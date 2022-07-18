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Бывший вице-губернатор Вологодской области возглавил Запорожье

Ведомости

Ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области Антон Кольцов возглавил правительство Запорожской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на члена военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Рогова. 

По его словам, раньше Кольцов работал в металлургической области и закончил «Школу губернаторов» (Высшую школу госуправления РАНХиГС). Это позволит региону скорее «интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам».

Также стало известно, что в ходе формирования правительства в Запорожской области министром по молодежной политике стал советник руководителя Росмолодежи Антон Тицкий. 

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что несколько министерств в ДНР возглавят «опытные российские управленцы». 

Российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область вскоре после начала специальной военной операции на Украине. В мае пророссийские власти данных территорий заявили о планах провести референдумы о присоединении к России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных