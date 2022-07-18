Бывший вице-губернатор Вологодской области возглавил Запорожье
Ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области Антон Кольцов возглавил правительство Запорожской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на члена военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Рогова.
По его словам, раньше Кольцов работал в металлургической области и закончил «Школу губернаторов» (Высшую школу госуправления РАНХиГС). Это позволит региону скорее «интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам».
Также стало известно, что в ходе формирования правительства в Запорожской области министром по молодежной политике стал советник руководителя Росмолодежи Антон Тицкий.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что несколько министерств в ДНР возглавят «опытные российские управленцы».
Российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область вскоре после начала специальной военной операции на Украине. В мае пророссийские власти данных территорий заявили о планах провести референдумы о присоединении к России.
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