Бывший вице-губернатор Вологодской области возглавил Запорожье

По его словам, раньше Кольцов работал в металлургической области и закончил «Школу губернаторов» (Высшую школу госуправления РАНХиГС). Это позволит региону скорее «интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам».