Глава МИД Украины заявил о дедлайне от Зеленского по вступлению в ЕС

«Здесь решение зависит еще и от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так напугать кого-то в ЕС, что он сознательно будет тормозить все, связанное с европейской интеграцией Украины. Даже если мы будем на 120% соответствовать всем стандартам и имплементируем все директивы, все равно будут тормозить», — заявил Кулеба.