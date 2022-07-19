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Глава МИД Украины заявил о дедлайне от Зеленского по вступлению в ЕС

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн по вступлению страны в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes Украина. Точный срок он не назвал.

«Здесь решение зависит еще и от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так напугать кого-то в ЕС, что он сознательно будет тормозить все, связанное с европейской интеграцией Украины. Даже если мы будем на 120% соответствовать всем стандартам и имплементируем все директивы, все равно будут тормозить», — заявил Кулеба.

Он отметил, что нужно все делать спокойно, разумно и на результат: опыт получения статуса кандидата на вступление в ЕС показал, что «мы умеем это делать». Кулеба сравнил интеграцию в ЕС с работой фермера: нужно работать каждый день, а не заниматься планированием, сколько времени это займет. По его словам, власти страны должны ежедневно принимать законы, постановления правительства и идти вперед; ЕС также должен делать свои шаги.

23 июня саммит Евросоюза предоставил статус кандидата на вступление Украине и Молдавии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина «ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам». Она отметила, что свой путь в ЕС Киев начал еще до спецоперации России и к настоящему моменту украинская сторона «уже выполнила 70% требований ЕС».

При этом делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон подчеркивал, что Украина не сможет ускоренно войти в состав Евросоюза без соблюдения всех предусмотренных условий. По его словам, стране предстоит длительный процесс присоединения к ЕС, поскольку необходимо единогласное решение всех государств-членов, в том числе Франции, где может потребоваться референдум.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных