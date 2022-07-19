Глава МИД Украины заявил о дедлайне от Зеленского по вступлению в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн по вступлению страны в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes Украина. Точный срок он не назвал.
«Здесь решение зависит еще и от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так напугать кого-то в ЕС, что он сознательно будет тормозить все, связанное с европейской интеграцией Украины. Даже если мы будем на 120% соответствовать всем стандартам и имплементируем все директивы, все равно будут тормозить», — заявил Кулеба.
Он отметил, что нужно все делать спокойно, разумно и на результат: опыт получения статуса кандидата на вступление в ЕС показал, что «мы умеем это делать». Кулеба сравнил интеграцию в ЕС с работой фермера: нужно работать каждый день, а не заниматься планированием, сколько времени это займет. По его словам, власти страны должны ежедневно принимать законы, постановления правительства и идти вперед; ЕС также должен делать свои шаги.
23 июня саммит Евросоюза предоставил статус кандидата на вступление Украине и Молдавии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина «ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам». Она отметила, что свой путь в ЕС Киев начал еще до спецоперации России и к настоящему моменту украинская сторона «уже выполнила 70% требований ЕС».
При этом делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон подчеркивал, что Украина не сможет ускоренно войти в состав Евросоюза без соблюдения всех предусмотренных условий. По его словам, стране предстоит длительный процесс присоединения к ЕС, поскольку необходимо единогласное решение всех государств-членов, в том числе Франции, где может потребоваться референдум.
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