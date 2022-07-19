Зеленский назначил новых начальников спецслужб в пяти областях Украины

В июне издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к украинскому лидеру, а также западного дипломата сообщило, что Зеленский хочет сменить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова – его увольнение состоялось 18 июля. Вместе с ним от должности была отстранена генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Агентство Reuters сообщило, что причиной для их отставки стали многочисленные факты сотрудничества их подчиненных с Россией.