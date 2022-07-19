Газета
Политика

Зеленский назначил новых начальников спецслужб в пяти областях Украины

Ведомости

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых начальников пяти региональных управлений Службы безопасности Украины (СБУ), документы размещены на сайте офиса главы государства. Руководители назначены в Днепропетровской, Закарпатской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Вместо уволенного главы УСБУ Днепропетровской области Владимира Краснянского этот пост займет экс-начальник УСБУ Житомирской области Сергей Лысак. В Сумской области вместо уволенного Руслана Григоренко управление СБУ возглавит Эдуард Федоров – по данным СМИ, в 2021 г. он занимал пост начальника главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Руководителя управления СБУ по Полтавской области Евгения Борзилова и руководителя управления в Закарпатской области Иван Рудницкий по указу Зеленского поменялись местами. Харьковское СБУ возглавит Александр Куц.

Начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина Зеленский уволил в конце мая, пояснив в своем Telegram-канале, что тот с первых дней боевых действий работал не на защиту города, а думал только о себе лично.

Помимо Дудина президент также сменил главу СБУ Львовской области Ивана Осипчука на Артема Бондаренко, а затем лишил званий двух высших офицеров СБУ — экс-начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и экс-начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко за «предательство родины».

В июне издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к украинскому лидеру, а также западного дипломата сообщило, что Зеленский хочет сменить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова – его увольнение состоялось 18 июля. Вместе с ним от должности была отстранена генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Агентство Reuters сообщило, что причиной для их отставки стали многочисленные факты сотрудничества их подчиненных с Россией.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных