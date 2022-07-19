Зеленский назначил новых начальников спецслужб в пяти областях Украины
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых начальников пяти региональных управлений Службы безопасности Украины (СБУ), документы размещены на сайте офиса главы государства. Руководители назначены в Днепропетровской, Закарпатской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Вместо уволенного главы УСБУ Днепропетровской области Владимира Краснянского этот пост займет экс-начальник УСБУ Житомирской области Сергей Лысак. В Сумской области вместо уволенного Руслана Григоренко управление СБУ возглавит Эдуард Федоров – по данным СМИ, в 2021 г. он занимал пост начальника главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Руководителя управления СБУ по Полтавской области Евгения Борзилова и руководителя управления в Закарпатской области Иван Рудницкий по указу Зеленского поменялись местами. Харьковское СБУ возглавит Александр Куц.
Начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина Зеленский уволил в конце мая, пояснив в своем Telegram-канале, что тот с первых дней боевых действий работал не на защиту города, а думал только о себе лично.
Помимо Дудина президент также сменил главу СБУ Львовской области Ивана Осипчука на Артема Бондаренко, а затем лишил званий двух высших офицеров СБУ — экс-начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и экс-начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко за «предательство родины».
В июне издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к украинскому лидеру, а также западного дипломата сообщило, что Зеленский хочет сменить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова – его увольнение состоялось 18 июля. Вместе с ним от должности была отстранена генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Агентство Reuters сообщило, что причиной для их отставки стали многочисленные факты сотрудничества их подчиненных с Россией.
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