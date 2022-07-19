ЕС начал переговоры о присоединении Албании и Македонии
Евросоюз приступил к переговорам о присоединении Албании и Северной Македонии к блоку, об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
Процедура вступления стран в ЕС предполагает прохождение нескольких основных этапов, среди которых – подача заявки, получение статуса кандидата, переговоры, ратификация и интеграция. Албания и Северная Македония уже получили статус страны-кандидата в 2014 г. и 2005 г. соответственно. С тех пор никаких подвижек в вопросе их вступления в ЕС не было. Сейчас страны должны ознакомиться «с правами и обязанностями членов ЕС».
Процесс присоединения к ЕС предполагает проведение широкомасштабных реформ, призванных привести законодательство государства к стандартам блока. При этом формально статус кандидата не означает автоматического начала переговоров о вступлении в ЕС
Сроки вступления в ЕС всегда разнятся для каждой страны. Быстрее всего, менее чем за два года, эту процедуру удалось пройти Австрии, Финляндии и Швеции. Сильнее всего этот процесс затянулся у Хорватии: ее приняли в ЕС в 2013 г. спустя восемь лет после начала переговоров о членстве и спустя 10 – после подачи заявки.
23 июня этого года Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.
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