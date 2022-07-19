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ЕС начал переговоры о присоединении Албании и Македонии

Ведомости

Евросоюз приступил к переговорам о присоединении Албании и Северной Македонии к блоку, об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС. 

Процедура вступления стран в ЕС предполагает прохождение нескольких основных этапов, среди которых – подача заявки, получение статуса кандидата, переговоры, ратификация и интеграция. Албания и Северная Македония уже получили статус страны-кандидата в 2014 г. и 2005 г. соответственно. С тех пор никаких подвижек в вопросе их вступления в ЕС не было. Сейчас страны должны ознакомиться «с правами и обязанностями членов ЕС».

Процесс присоединения к ЕС предполагает проведение широкомасштабных реформ, призванных привести законодательство государства к стандартам блока. При этом формально статус кандидата не означает автоматического начала переговоров о вступлении в ЕС

Сроки вступления в ЕС всегда разнятся для каждой страны. Быстрее всего, менее чем за два года, эту процедуру удалось пройти Австрии, Финляндии и Швеции. Сильнее всего этот процесс затянулся у Хорватии: ее приняли в ЕС в 2013 г. спустя восемь лет после начала переговоров о членстве и спустя 10 – после подачи заявки.

23 июня этого года Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. 

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Ранее по теме: Украина и Молдавия стали официальными кандидатами на вступление в Евросоюз

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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