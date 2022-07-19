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Польская прокуратура возбудила дело из-за нападения на российского посла 9 мая

Ведомости

Польская прокуратура возбудила уголовное дело из-за нападения на посла России в Варшаве Сергея Андреева во время празднования Дня Победы 9 мая, сообщил дипломат «РИА Новости». 

«Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело», - отметил Андреев. По его словам, дело заведено по статье 136 Уголовного кодекса республики, касающейся нападения на аккредитованного дипломатического представителя. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

9 мая Андреев подвергся атаке во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Дипломата, сопровождавшую его супругу и группу сотрудников посольства облили красной краской и не дали пройти к мемориалу. Прибывшая на место через несколько минут полиция окружила дипломатов и помогла им дойти до машины.

13 мая Андреев сообщил о том, что счета российского посольства были заморожены по решению прокурора Польши до 2 сентября. Также ранее польская сторона изъяла российскую недвижимость, в которой жили дипломаты, и предъявляет претензии в отношении здания школы при посольстве страны.

Польское издание Rzeczpospolita сообщало со ссылкой на источники, что на счетах российского посольства в Варшаве было заблокировано около 5 млн злотых в разной валюте, т. е. около $1,1 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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