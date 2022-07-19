Польская прокуратура возбудила дело из-за нападения на российского посла 9 мая
Польская прокуратура возбудила уголовное дело из-за нападения на посла России в Варшаве Сергея Андреева во время празднования Дня Победы 9 мая, сообщил дипломат «РИА Новости».
«Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело», - отметил Андреев. По его словам, дело заведено по статье 136 Уголовного кодекса республики, касающейся нападения на аккредитованного дипломатического представителя. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
9 мая Андреев подвергся атаке во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Дипломата, сопровождавшую его супругу и группу сотрудников посольства облили красной краской и не дали пройти к мемориалу. Прибывшая на место через несколько минут полиция окружила дипломатов и помогла им дойти до машины.
13 мая Андреев сообщил о том, что счета российского посольства были заморожены по решению прокурора Польши до 2 сентября. Также ранее польская сторона изъяла российскую недвижимость, в которой жили дипломаты, и предъявляет претензии в отношении здания школы при посольстве страны.
Польское издание Rzeczpospolita сообщало со ссылкой на источники, что на счетах российского посольства в Варшаве было заблокировано около 5 млн злотых в разной валюте, т. е. около $1,1 млн.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.