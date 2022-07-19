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Посольство РФ обратилось в МИД Индии за разъяснениями из-за задержания сухогруза

Ведомости

Посольство России обратилось в МИД Индии по поводу задержания в порту Кочин российского сухогруза, передает пресс-служба диппредставительства.

«Посольство в курсе задержания в индийском порту Кочин российского сухогруза, на борту которого был доставлен груз военного назначения для ВС Индии. Обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

В посольстве пояснили, что задержание связано с исковым требованием эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU, заявившей о якобы существующей у владельцев судна задолженности. Ситуация находится на контроле российского генконсульства в Ченнаи, отмечено в заявлении.

Ранее сегодня газета Times of India сообщила, что Высокий суд южного штата Кералы вынес постановление об аресте российского грузового судна VV MAUA-I за неуплату топливных сборов в размере $23 503 базирующейся в Эстонии компании Bunker Partner OU.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных