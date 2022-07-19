Посольство РФ обратилось в МИД Индии за разъяснениями из-за задержания сухогруза
Посольство России обратилось в МИД Индии по поводу задержания в порту Кочин российского сухогруза, передает пресс-служба диппредставительства.
«Посольство в курсе задержания в индийском порту Кочин российского сухогруза, на борту которого был доставлен груз военного назначения для ВС Индии. Обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
В посольстве пояснили, что задержание связано с исковым требованием эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU, заявившей о якобы существующей у владельцев судна задолженности. Ситуация находится на контроле российского генконсульства в Ченнаи, отмечено в заявлении.
Ранее сегодня газета Times of India сообщила, что Высокий суд южного штата Кералы вынес постановление об аресте российского грузового судна VV MAUA-I за неуплату топливных сборов в размере $23 503 базирующейся в Эстонии компании Bunker Partner OU.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса