Путин допустил открытие индийских сетевых магазинов в России

По словам Путина, растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию, а также динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. «Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 млн жителей Бразилии», — подчеркнул он.