Путин допустил открытие индийских сетевых магазинов в России
Российские деловые круги активизируют контакты с бизнесом из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, заявил президент Владимир Путин в приветствии к участникам Делового форума БРИКС. В частности, он упомянул возможное открытие в стране индийских сетевых магазинов.
«Ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке. В свою очередь расширяется российское присутствие в странах «пятерки», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
По словам Путина, растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию, а также динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. «Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 млн жителей Бразилии», — подчеркнул он.
Президент также рассказал о том, что Россия предпринимает комплексные меры, направленные на снижение негативного влияния санкций путем укрепления торгово-инвестиционных связей со всеми «заинтересованными государствами». Говоря об уже реализуемых мерах, он упомянул разработку надежных альтернативных механизмов международных расчетов, а также расширение географии использования российской платежной системы «Мир».
После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел уже шесть пакетов санкций.