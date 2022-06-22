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Экономика

Путин допустил открытие индийских сетевых магазинов в России

Ведомости

Российские деловые круги активизируют контакты с бизнесом из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, заявил президент Владимир Путин в приветствии к участникам Делового форума БРИКС. В частности, он упомянул возможное открытие в стране индийских сетевых магазинов. 

«Ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке. В свою очередь расширяется российское присутствие в странах «пятерки», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По словам Путина, растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию, а также динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. «Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 млн жителей Бразилии», — подчеркнул он.

Президент также рассказал о том, что Россия предпринимает комплексные меры, направленные на снижение негативного влияния санкций путем укрепления торгово-инвестиционных связей со всеми «заинтересованными государствами». Говоря об уже реализуемых мерах, он упомянул разработку надежных альтернативных механизмов международных расчетов, а также расширение географии использования российской платежной системы «Мир». 

После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел уже шесть пакетов санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных