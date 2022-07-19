SVT: бывший военнослужащий шведских ВВС погиб на Украине
Шведский военный в звании лейтенанта, служивший ранее в ВВС королевства в Упсале, погиб в районе Донецка, сообщает телеканал SVT.
По информации телеканала, мужчине было 28 лет. Он погиб в ходе боев на донецком фронте. «Он приехал сюда пару месяцев назад, чтобы остаться и поделиться своими тактическими знаниями», — сообщил источник телеканала.
SVT также выяснил, что шведы служат в «интернациональной бригаде» ВСУ. Некоторые из них работали в вооруженных силах Швеции и уволились, чтобы отправиться на Украину. Другие, нарушив существующие правила, прибыли в страну, чтобы участвовать в боях.
Накануне Минобороны сообщило, что российские военные поразили пункт временной дислокации наемников «иностранного легиона» в ДНР. По информации ведомства, уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.
12 июля официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков рассказал, что число иностранных наемников на Украине за последние три недели снизилось с 3221 до 2741 человека. За этот период 151 наемник приехал на Украину, 240 покинули страну, а 391 человек был убит. Больше всего было уничтожено наемников из Польши — 166; также были убиты наемники из Грузии — 50, Великобритании — 23, Румынии — 21, Канады — 15.
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