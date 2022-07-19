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Президент Латвии поддержал идею лишать гражданства за поддержку спецоперации

Ведомости

Граждане, которые проживают в Латвии и поддерживают спецоперацию на территории Украины, «находятся вне спектра демократии» и могут быть лишены латвийского гражданства, сообщил президент Латвии Эгилс Левитс в интервью телеканалу RTVI. 

По его словам, подобных людей могут вносить в список на лишение латвийского гражданства. «Конечно же, и что касается тех людей, у кого двойное гражданство, у них можно отобрать гражданство. Сейчас такой проект имеется в сейме», – отметил президент. 

Ранее в апреле идею лишать латвийского паспорта россиян с двойным гражданством одобрил латвийский сейм. По данным службы госбезопасности, с конца февраля по начало апреля было возбуждено 14 уголовных дел из-за поддержки спецоперации на территории Украины.

Гражданства по этому закону могут лишить людей, которые оказали «существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку» государствам или людям, совершившим преступления против мира, акты геноцида, военные преступления, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету или конституционному строю демократического государства, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Гражданства также планируется лишать за непосредственное участие в таких действиях.

В российском МИДе это решение осудили. В ведомстве отметили, что «в условиях достигшей беспрецедентных масштабов антироссийской истерии в Латвии принятие таких поправок свидетельствует об уничтожении в этой прибалтийской стране последних ростков демократии». К тому же в МИДе предупредили, что число «сфабрикованных» дел в отношении россиян может возрасти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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