Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора Украины Венедиктовой
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой, сообщается на сайте украинского президента.
«Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора», — написано в тексте указа под номером 518.
17 июля президент Украины подписал указ об отстранении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Причиной послужили многочисленные факты госизмены сотрудников их ведомств, Баканову также было предъявлено ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
18 июля заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил, что Венедиктова и Баканов не уволены, а лишь отстранены от своих должностей. Смирнов уточняет, что такое решение было принято для того, чтобы генпрокурор и глава СБУ не мешали ходу расследований. Уточнялось, что касательно решения по самим Венедиктовой и Баканову — его принятие отложили до окончания всех проверок.
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