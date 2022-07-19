Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора Украины Венедиктовой

18 июля заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил, что Венедиктова и Баканов не уволены, а лишь отстранены от своих должностей. Смирнов уточняет, что такое решение было принято для того, чтобы генпрокурор и глава СБУ не мешали ходу расследований. Уточнялось, что касательно решения по самим Венедиктовой и Баканову — его принятие отложили до окончания всех проверок.