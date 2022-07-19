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Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора Украины Венедиктовой

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой, сообщается на сайте украинского президента.

«Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора», — написано в тексте указа под номером 518.

17 июля президент Украины подписал указ об отстранении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Причиной послужили многочисленные факты госизмены сотрудников их ведомств, Баканову также было предъявлено ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

18 июля заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил, что Венедиктова и Баканов не уволены, а лишь отстранены от своих должностей. Смирнов уточняет, что такое решение было принято для того, чтобы генпрокурор и глава СБУ не мешали ходу расследований. Уточнялось, что касательно решения по самим Венедиктовой и Баканову — его принятие отложили до окончания всех проверок.

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Ранее по теме: За отстранением директора СБУ и генпрокурора Украины стоят политические мотивы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных