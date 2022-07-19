Министр обороны ФРГ заявила об ограниченности ресурсов для помощи Украине
Средства бундесвера для оказания военной помощи Украине заканчиваются, передает газета Die Welt со ссылкой на министра обороны Германии Кристину Ламбрехт.
«Мы больше не можем много отдавать [из запасов] бундесвера, я скажу это очень четко, и мой коллега [министр обороны Украины] тоже об этом знает», — отметила Ламбрехт.
По словам главы минобороны, ФРГ продолжит поддерживать Украину, уточнив, что «у нее очень доверительные и конструктивные отношения с украинским коллегой Алексеем Резниковым». Ламбрехт также напомнила, что Берлин уже поставил Киеву часть самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000.
В начале июня канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал поставить Киеву современные системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также современную радиолокационную станцию и 12 гаубиц PzH 2000. Представитель минобороны Германии позднее рассказал, что в резерве бундесвера нет ракет ПВО и радара слежения, которые Шольц пообещал Украине. Однако поставки Киеву могут идти напрямую от военно-промышленного комплекса.
5 июня президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия начнет наносить удары по новым объектам на Украине. По его словам, «возня вокруг дополнительных поставок вооружения» происходит с целью затягивания конфликта. В связи с этими поставками постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия оставляет за собой право нанести удары по центрам принятия решений о применении реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украине.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.