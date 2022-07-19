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В ДНР сообщили об освобождении 254 населенных пунктов республики

Ведомости

Союзные силы ДНР, ЛНР и подразделений российских войск освободили 254 населенных пункта в ДНР, сообщает пресс-служба штаба территориальной обороны республики в Telegram-канале. 

«По состоянию на 19 июля 2022 г. на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 254 населенных пункта, включая Старомайорское», — говорится в сообщении. В штабе также уточнили, что наступление идет по нескольким направлениям.

Представитель народной милиции ДНР ранее сообщил, что украинские военные практически лишились возможности вести воздушную разведку беспилотниками по всей линии фронта в республике. По его словам, подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы) перехватывают практически все виды беспилотников ближнего и среднего радиуса действия.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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