Путин назвал деструктивной линию США в Сирии

С позицией Путина согласился президент Ирана Ибрахим Раиси. По его словам, американские войска должны покинуть Сирию и регион «как можно скорее». Он обвинил США в том, что они воруют у Сирии ресурсы, в том числе нефть, а также осудил удары Израиля по территории Сирии.