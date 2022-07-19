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Путин назвал деструктивной линию США в Сирии

Ведомости

Деструктивная линия США и западных стран в Сирии не способствует стабилизации ситуации в стране, заявил президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече глав государств-гарантов «астанинского» процесса.

«Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами», — подчеркнул президент (цитата по «РИА Новости). По его словам, положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях республики «вызывает обеспокоенность».

С позицией Путина согласился президент Ирана Ибрахим Раиси. По его словам, американские войска должны покинуть Сирию и регион «как можно скорее». Он обвинил США в том, что они воруют у Сирии ресурсы, в том числе нефть, а также осудил удары Израиля по территории Сирии.

В преддверии встречи помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что в первую очередь в ходе трехсторонних переговоров с участием Турции будет обсуждаться ситуация в Сирии. Особое внимание будет уделено «вопросам нормализации обстановки на не подконтрольных сирийскому правительству территориях в районах Идлиба и Заевфратья», говорил помощник президента России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных