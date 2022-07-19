Путин назвал деструктивной линию США в Сирии
Деструктивная линия США и западных стран в Сирии не способствует стабилизации ситуации в стране, заявил президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече глав государств-гарантов «астанинского» процесса.
«Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами», — подчеркнул президент (цитата по «РИА Новости). По его словам, положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях республики «вызывает обеспокоенность».
С позицией Путина согласился президент Ирана Ибрахим Раиси. По его словам, американские войска должны покинуть Сирию и регион «как можно скорее». Он обвинил США в том, что они воруют у Сирии ресурсы, в том числе нефть, а также осудил удары Израиля по территории Сирии.
В преддверии встречи помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что в первую очередь в ходе трехсторонних переговоров с участием Турции будет обсуждаться ситуация в Сирии. Особое внимание будет уделено «вопросам нормализации обстановки на не подконтрольных сирийскому правительству территориях в районах Идлиба и Заевфратья», говорил помощник президента России.
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