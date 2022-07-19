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Хаменеи: блок НАТО мог начать войну с Россией под предлогом Крыма

Ведомости

Военный альянс НАТО начал бы войну с Россией под предлогом Крыма, если бы его не остановили на Украине, заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе беседы с российским президентом Владимиром Путиным.

«Если дорога для НАТО открыта, то она не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма», — цитирует Хаменеи  агентство IRNA. 

По его словам, одним из факторов распада СССР стал обман со стороны американских политиков, которые не хотят видеть Россию сильной и в настоящее время. Хаменеи призвал «к бдительности в связи с обманными действиями Запада», назвав американцев «сильными и хитрыми». 

Ранее сегодня Путин также провел двустороннюю встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, в ходе которой они обсудили торгово-экономические отношения и региональную кооперацию.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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