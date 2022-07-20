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Шойгу проинспектировал группировку войск «Запад»

Ведомости

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку сил «Запад», которая участвует в спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны. Шойгу поручил оперативнее уничтожать беспилотники в районах, граничащих с Россией, и жестко пресекать обстрелы жилых кварталов в освобожденных населенных пунктах.

«По итогам заслушивания генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов», — сообщили в министерстве.

18 июля Шойгу проинспектировал группировку «Восток» и поручил ей наносить удары приоритетно по вооружению ВСУ, из которого обстреливают жилые кварталы населенных пунктов Донбасса и поджигают поля с пшеницей. 16 июля министр проверил группировки «Юг» и «Центр» и поручил наращивать действия группировок на всех направлениях, чтобы исключить возможность ВСУ наносить ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных