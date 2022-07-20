Шойгу проинспектировал группировку войск «Запад»
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку сил «Запад», которая участвует в спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны. Шойгу поручил оперативнее уничтожать беспилотники в районах, граничащих с Россией, и жестко пресекать обстрелы жилых кварталов в освобожденных населенных пунктах.
«По итогам заслушивания генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов», — сообщили в министерстве.
18 июля Шойгу проинспектировал группировку «Восток» и поручил ей наносить удары приоритетно по вооружению ВСУ, из которого обстреливают жилые кварталы населенных пунктов Донбасса и поджигают поля с пшеницей. 16 июля министр проверил группировки «Юг» и «Центр» и поручил наращивать действия группировок на всех направлениях, чтобы исключить возможность ВСУ наносить ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов.
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