Шойгу проинспектировал группировку войск «Запад»

18 июля Шойгу проинспектировал группировку «Восток» и поручил ей наносить удары приоритетно по вооружению ВСУ, из которого обстреливают жилые кварталы населенных пунктов Донбасса и поджигают поля с пшеницей. 16 июля министр проверил группировки «Юг» и «Центр» и поручил наращивать действия группировок на всех направлениях, чтобы исключить возможность ВСУ наносить ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов.