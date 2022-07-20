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Новым президентом Шри-Ланки стал бывший премьер страны Ранил Викремесингхе

Ведомости

Парламент Шри-Ланки избрал нового президента, им стал и. о. Ранил Викремесингхе, который раньше был премьер-министром страны, об этом сообщил спикер парламента Махинда Япа Абеивардена, передает ТАСС.

По его словам, Викремесингхе получил 134 голоса из 225. В выборах также принимали участие депутат, поддерживаемый большинством оппозиции, Даллас Алахапперума и представитель левых партий Анура Кумара Диссанаяке. Они набрали 82 и 3 голоса соответственно.

Ранил Викремесингхе занимал пост и. о. президента после того, как президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса 13 июля ушел в отставку. В мае он был назначен на должность премьер-министра страны после того, как предыдущий глава правительства Махинда Раджапакса подал в отставку на фоне вспыхнувших столкновений между противниками и сторонниками правящей партии «Народный фронт Шри-Ланки».

Протесты на Шри-Ланке начались в апреле 2022 г. из-за тяжелого экономического кризиса, возникшего в том числе из-за сокращения количества туристов в период пандемии. 12 апреля впервые за всю историю страны власти объявили дефолт по внешнему долгу, который составляет $51 млрд, из-за нехватки валютных резервов. В результате местные жители, недовольные условиями жизни, нехваткой бензина и продовольствия, вышли на улицы. Протесты достигли пика 9 июля, когда демонстранты ворвались в резиденцию действующего на тот момент президента.

Парламент Шри-Ланки впервые напрямую избирал президента. Обычно выборы проходят по всей стране, а президент избирается сроком на 5 лет, однако из-за того что Раджапакса покинул свой пост раньше окончания полномочий, нового лидера до окончания текущего президентского срока должен был избрать парламент в соответствии с конституцией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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