Новым президентом Шри-Ланки стал бывший премьер страны Ранил Викремесингхе

Ранил Викремесингхе занимал пост и. о. президента после того, как президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса 13 июля ушел в отставку. В мае он был назначен на должность премьер-министра страны после того, как предыдущий глава правительства Махинда Раджапакса подал в отставку на фоне вспыхнувших столкновений между противниками и сторонниками правящей партии «Народный фронт Шри-Ланки».