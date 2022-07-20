Новым президентом Шри-Ланки стал бывший премьер страны Ранил Викремесингхе
Парламент Шри-Ланки избрал нового президента, им стал и. о. Ранил Викремесингхе, который раньше был премьер-министром страны, об этом сообщил спикер парламента Махинда Япа Абеивардена, передает ТАСС.
По его словам, Викремесингхе получил 134 голоса из 225. В выборах также принимали участие депутат, поддерживаемый большинством оппозиции, Даллас Алахапперума и представитель левых партий Анура Кумара Диссанаяке. Они набрали 82 и 3 голоса соответственно.
Ранил Викремесингхе занимал пост и. о. президента после того, как президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса 13 июля ушел в отставку. В мае он был назначен на должность премьер-министра страны после того, как предыдущий глава правительства Махинда Раджапакса подал в отставку на фоне вспыхнувших столкновений между противниками и сторонниками правящей партии «Народный фронт Шри-Ланки».
Протесты на Шри-Ланке начались в апреле 2022 г. из-за тяжелого экономического кризиса, возникшего в том числе из-за сокращения количества туристов в период пандемии. 12 апреля впервые за всю историю страны власти объявили дефолт по внешнему долгу, который составляет $51 млрд, из-за нехватки валютных резервов. В результате местные жители, недовольные условиями жизни, нехваткой бензина и продовольствия, вышли на улицы. Протесты достигли пика 9 июля, когда демонстранты ворвались в резиденцию действующего на тот момент президента.
Парламент Шри-Ланки впервые напрямую избирал президента. Обычно выборы проходят по всей стране, а президент избирается сроком на 5 лет, однако из-за того что Раджапакса покинул свой пост раньше окончания полномочий, нового лидера до окончания текущего президентского срока должен был избрать парламент в соответствии с конституцией.
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