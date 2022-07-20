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Джонсон попрощался с парламентом Британии фразой из фильма «Терминатор 2»

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил со своей последней речью в парламенте во время еженедельного мероприятия «Вопросы министру», сообщает Reuters. Он отметил, что его миссия на посту «в основном выполнена». 

«Мы помогли, я помог провести эту страну через пандемию и помочь спасти другую страну от варварства. И, честно говоря, этого достаточно, чтобы продолжать в том же духе», — очертил свое наследие Джонсон.

Премьер-министр Великобритании также посоветовал своему будущему преемнику держаться ближе к США, продолжать поддерживать Украину, снижать налоги, не позволять минфину Британии сдерживать амбициозные проекты, а также побольше внимания обращать на электорат.

Закончил свое выступление Джонсон фразой из фильма «Терминатор 2: Судный день». «Я хочу поблагодарить всех присутствующих здесь — и hasta la vista, baby», — сказал он.

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Премьер-министр Великобритании объявил об отставке

7 июля Джонсон объявил о своем решении решение уйти в отставку, он также покинет пост лидера Консервативной партии. Уточнялось, что он продолжит исполнять обязанности до выборов нового лидера консерваторов. Имя нового премьер-министра Великобритании будет названо 5 сентября.  

Заявлению Джонсона предшествовала череда отставок британских министров из-за скандала вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, который приставал к двум мужчинам. Пинчер покинул должность, однако позже выяснилось, что Джонсон знал о том, что тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в 2017 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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