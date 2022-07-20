Джонсон попрощался с парламентом Британии фразой из фильма «Терминатор 2»

Заявлению Джонсона предшествовала череда отставок британских министров из-за скандала вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, который приставал к двум мужчинам. Пинчер покинул должность, однако позже выяснилось, что Джонсон знал о том, что тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в 2017 г.