Сунак и Трасс прошли в финал выборов премьера Великобритании

Парламентарии выбирают нового премьера в случае отставки предыдущего. Голосование проходит в несколько туров. В первом кандидатам нужно набрать 17 голосов, во втором — 30. В последующих турах выбывает тот, кто получил наименьшее количество голосов. Так продолжается, пока не останутся только два кандидата, за которых потом голосуют члены партии по всей стране.