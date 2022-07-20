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Сунак и Трасс прошли в финал выборов премьера Великобритании

Ведомости

Бывший глава министерства финансов Риши Сунак и глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прошли в финал выборов нового премьер-министра страны, сообщает Sky News. 

Больше всего набрал Сунак — 137 голосов, Трасс получила 113 голосов.

Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт набрала лишь 105 голосов и выбыла из предвыборной гонки. 

Следующие несколько недель Сунак и Трасс будут проводить собственные избирательные кампании, стремясь заручиться поддержкой у 180-тысячного электората консерваторов, сообщает Associated Press. Голосование будет проводиться дистанционно — по почте или онлайн. Итоги выборов подведут 5 сентября, их победитель автоматически станет премьер-министром Великобритании.

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Причиной этого стал скандал вокруг бывшего заместителя министра иностранных дел Кристофера Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Впоследствии министры стали покидать правительство Джонсона, что и вынудило его уйти. При этом свои обязанности он будет исполнять до избрания нового премьера.

Парламентарии выбирают нового премьера в случае отставки предыдущего. Голосование проходит в несколько туров. В первом кандидатам нужно набрать 17 голосов, во втором — 30. В последующих турах выбывает тот, кто получил наименьшее количество голосов. Так продолжается, пока не останутся только два кандидата, за которых потом голосуют члены партии по всей стране.

19 июля закончился очередной тур выборов премьера Великобритании. Тогда из гонки выбыла бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок. Изначально на роль лидера консервативной партии Великобритании и премьера страны претендовали 11 парламентариев.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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