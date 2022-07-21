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Политика

Премьер-министр Италии снова заявил, что покинет свой пост

Ведомости

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что отправляется к президенту республики Серджо Маттарелле, чтобы вновь подать в отставку.

«Я прошу приостановить заседание. Потому что я отправляюсь к президенту республики, чтобы сообщить о своих намерениях», — сообщил премьер нижней палате парламента (цитата по ТАСС).

14 июля Драги сообщил, что собирается покинуть пост премьер-министра. «В своей инаугурационной речи в парламенте я говорил, что эта исполнительная власть пойдет вперед только в том случае, если будет ясная перспектива выполнения правительственной программы, которой политические силы выразили свое доверие», — сказал политик.

Ранее в итальянском сенате состоялось голосование, на котором парламентарии подтвердили доверие правительству во главе с Драги. Участвовать в голосовании отказалась одна из ведущих парламентских сил «Движение «5 звезд», после чего Драги заявил о своем решении. Однако президент Италии отклонил отставку премьера, поскольку формально правительство не утратило поддержку парламентского большинства.

В среду вновь прошло голосование Сената, на котором парламентарии выразили доверие Драги, но с минимальным количеством голосов. От участия в голосовании отказались сразу три партии: «Движение «5 звезд», «Вперед, Италия» и «Лига». Они входят в правящую коалицию.

В МИД Италии заявили, что отставка Драги и разногласия в правящей коалиции страны лишь на руку российским властям. «Без этого правительства Европа тоже становится слабее», — заявил глава министерства Луиджи Ди Майо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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