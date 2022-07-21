Премьер-министр Италии снова заявил, что покинет свой пост

14 июля Драги сообщил, что собирается покинуть пост премьер-министра. «В своей инаугурационной речи в парламенте я говорил, что эта исполнительная власть пойдет вперед только в том случае, если будет ясная перспектива выполнения правительственной программы, которой политические силы выразили свое доверие», — сказал политик.