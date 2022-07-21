Премьер-министр Италии снова заявил, что покинет свой пост
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что отправляется к президенту республики Серджо Маттарелле, чтобы вновь подать в отставку.
«Я прошу приостановить заседание. Потому что я отправляюсь к президенту республики, чтобы сообщить о своих намерениях», — сообщил премьер нижней палате парламента (цитата по ТАСС).
14 июля Драги сообщил, что собирается покинуть пост премьер-министра. «В своей инаугурационной речи в парламенте я говорил, что эта исполнительная власть пойдет вперед только в том случае, если будет ясная перспектива выполнения правительственной программы, которой политические силы выразили свое доверие», — сказал политик.
Ранее в итальянском сенате состоялось голосование, на котором парламентарии подтвердили доверие правительству во главе с Драги. Участвовать в голосовании отказалась одна из ведущих парламентских сил «Движение «5 звезд», после чего Драги заявил о своем решении. Однако президент Италии отклонил отставку премьера, поскольку формально правительство не утратило поддержку парламентского большинства.
В среду вновь прошло голосование Сената, на котором парламентарии выразили доверие Драги, но с минимальным количеством голосов. От участия в голосовании отказались сразу три партии: «Движение «5 звезд», «Вперед, Италия» и «Лига». Они входят в правящую коалицию.
В МИД Италии заявили, что отставка Драги и разногласия в правящей коалиции страны лишь на руку российским властям. «Без этого правительства Европа тоже становится слабее», — заявил глава министерства Луиджи Ди Майо.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса