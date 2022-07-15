Глава МИД Италии назвал отставку Драги выгодной для России
Разногласия в правящей коалиции Италии идут на руку российским властям, а возможный распад правительства сделает Европу слабее, заявил глава МИДа республики Луиджи Ди Майо в эфире радиостанции Rtl.
«У меня плачет сердце, когда в Москве вчера вечером поднимали тосты, Медведев радовался, потому что Путину на серебряном блюде подали голову Драги. Автократии поднимают тосты, а демократии слабеют. Без этого правительства Европа тоже становится слабее», — заявил Ди Майо.
Накануне президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги, который подал главе государства свое прошение. Это произошло после голосования в сенате республики, на котором парламентарии подтвердили доверие правительству во главе с Драги. За вотум доверия проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против. Однако в голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции — Движение «5 звезд», чем они формально обозначили свой выход из парламентского большинства.
Движение было недовольно недостаточной, по мнению его представителей, поддержкой населения в условиях кризиса на фоне роста цен на энергоносители и усугубления экономической ситуации в стране. Драги в свою очередь заявлял, что не видит своего правительства без его участия.
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