Глава МИД Италии назвал отставку Драги выгодной для России

Накануне президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги, который подал главе государства свое прошение. Это произошло после голосования в сенате республики, на котором парламентарии подтвердили доверие правительству во главе с Драги. За вотум доверия проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против. Однако в голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции — Движение «5 звезд», чем они формально обозначили свой выход из парламентского большинства.