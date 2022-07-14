Президент Италии Маттарелла не принял отставку премьера-министра Драги
Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги, сообщает пресс-служба администрации главы государства.
«Президент не принял отставку и предложил председателю совета министров явиться в парламент, чтобы выступить и дать оценку ситуации, которая сложилась по итогам состоявшегося сегодня заседания в сенате», — говорится в сообщении.
Ранее Драги сообщил, что намерен подать прошение об отставке президенту из-за того, что его правительство лишилось единодушной поддержки всех политических сил.
Сегодня в итальянском сенате состоялось голосование, на котором парламентарии подтвердили доверие правительству во главе с Драги. За вотум доверия проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против. В голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции — Движение «5 звезд», чем они формально обозначили свой выход из парламентского большинства.
По словам Драги, «общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет». Ранее он заявлял, что не видит своего правительства без участия Движения «5 звезд», отметив при этом, что удерживать коалицию на основе ультиматумов не имеет смысла. Движение было недовольно недостаточной, по мнению его представителей, поддержкой населения в условиях кризиса на фоне роста цен на энергоносители и усугубления экономической ситуации в стране.
Драги стал премьер-министром Италии в 2021 г. До этого он занимал пост председатель Банка Италии (2005—2011), а также председателя Европейского центрального банка (2011—2019). До него эту должность занимал председатель Движения «5 звезд» Джузеппе Конте.
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