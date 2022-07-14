Драги покинет пост премьер-министра Италии
Премьер-министр Италии Марио Драги объявил совету министров о своем намерении уйти в отставку, передает агентство ANSA в Twitter.
«В своей инаугурационной речи в парламенте я говорил, что эта исполнительная власть пойдет вперед только в том случае, если будет ясная перспектива выполнения правительственной программы, которой политические силы выразили свое доверие», — цитирует Драги агентство.
Ранее сегодня в итальянском сенате состоялось голосование, на котором парламентарии подтвердили доверие правительству во главе с Драги. За вотум доверия проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против. В голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции — Движения «5 звезд», чем они формально обозначили свой выход из парламентского большинства.
По словам Драги, «общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет». Ранее он заявлял, что не видит своего правительства без участия Движения «5 звезд», отметив при этом, что удерживать коалицию на основе ультиматумов не имеет смысла. Движение было недовольно недостаточной, по мнению его представителей, поддержкой населения в условиях кризиса на фоне роста цен на энергоносители и усугубления экономической ситуации в стране.
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