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Драги покинет пост премьер-министра Италии

Ведомости

Премьер-министр Италии Марио Драги объявил совету министров о своем намерении уйти в отставку, передает агентство ANSA в Twitter.

«В своей инаугурационной речи в парламенте я говорил, что эта исполнительная власть пойдет вперед только в том случае, если будет ясная перспектива выполнения правительственной программы, которой политические силы выразили свое доверие», — цитирует Драги агентство.

Ранее сегодня в итальянском сенате состоялось голосование, на котором парламентарии подтвердили доверие правительству во главе с Драги. За вотум доверия проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против. В голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции — Движения «5 звезд», чем они формально обозначили свой выход из парламентского большинства.

По словам Драги, «общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет». Ранее он заявлял, что не видит своего правительства без участия Движения «5 звезд», отметив при этом, что удерживать коалицию на основе ультиматумов не имеет смысла. Движение было недовольно недостаточной, по мнению его представителей, поддержкой населения в условиях кризиса на фоне роста цен на энергоносители и усугубления экономической ситуации в стране. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных