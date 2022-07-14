Драги покинет пост премьер-министра Италии

По словам Драги, «общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет». Ранее он заявлял, что не видит своего правительства без участия Движения «5 звезд», отметив при этом, что удерживать коалицию на основе ультиматумов не имеет смысла. Движение было недовольно недостаточной, по мнению его представителей, поддержкой населения в условиях кризиса на фоне роста цен на энергоносители и усугубления экономической ситуации в стране.