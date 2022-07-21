Лукашенко заявил о фактическом признании ДНР и ЛНР
Белоруссия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР, а также принадлежность Крыма России, но если будет нужно, это будет утверждено официально, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью France-Presse.
«То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. Потому что мы с ними сотрудничаем. А это все болтовня: "Почему там Лукашенко признал, не признал?.." Надо — признаю указом президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно», — заявил Лукашенко (цитата по Белта).
По его словам, признание Крыма, ДНР и ЛНР Белоруссией ничего не дало бы этим регионам. Лукашенко добавил, что если Крыму, Донецку и Луганску нужна будет помощь, Белоруссия ее окажет. «Вы, французы, по-моему, Киевскую область хотите восстанавливать? То есть вы уже поделили Украину и будете восстанавливать. А я буду помогать Луганску и Донецку. Крыму буду помогать. Мы с ними сотрудничаем, мы этого не прячем», — добавил он.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости в 2014 г. Россия признала независимость республик 21 февраля, а 24 февраля началась спецоперация на Украине. Кроме России, суверенитет республик Донбасса признали Абхазия, которая является частично признанным государством, а также Сирия и КНДР.
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