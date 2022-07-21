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Лукашенко заявил о фактическом признании ДНР и ЛНР

Ведомости

Белоруссия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР, а также принадлежность Крыма России, но если будет нужно, это будет утверждено официально, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью France-Presse.

«То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. Потому что мы с ними сотрудничаем. А это все болтовня: "Почему там Лукашенко признал, не признал?.." Надо — признаю указом президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно», — заявил Лукашенко (цитата по Белта).

По его словам, признание Крыма, ДНР и ЛНР Белоруссией ничего не дало бы этим регионам. Лукашенко добавил, что если Крыму, Донецку и Луганску нужна будет помощь, Белоруссия ее окажет. «Вы, французы, по-моему, Киевскую область хотите восстанавливать? То есть вы уже поделили Украину и будете восстанавливать. А я буду помогать Луганску и Донецку. Крыму буду помогать. Мы с ними сотрудничаем, мы этого не прячем», — добавил он.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости в 2014 г. Россия признала независимость республик 21 февраля, а 24 февраля началась спецоперация на Украине. Кроме России, суверенитет республик Донбасса признали Абхазия, которая является частично признанным государством, а также Сирия и КНДР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных