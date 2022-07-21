Лукашенко заявил о фактическом признании ДНР и ЛНР

По его словам, признание Крыма, ДНР и ЛНР Белоруссией ничего не дало бы этим регионам. Лукашенко добавил, что если Крыму, Донецку и Луганску нужна будет помощь, Белоруссия ее окажет. «Вы, французы, по-моему, Киевскую область хотите восстанавливать? То есть вы уже поделили Украину и будете восстанавливать. А я буду помогать Луганску и Донецку. Крыму буду помогать. Мы с ними сотрудничаем, мы этого не прячем», — добавил он.