Лукашенко призвал Киев вернуться к переговорам и не угрожать России
Для завершения спецоперации на Украине власти страны должны сесть за стол переговоров и согласиться больше никогда не угрожать России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью France-Presse. Фрагмент видеоинтервью опубликован в Telegram-канале «Пул первого».
«Сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация там и прочее – это философия. Поверьте, это философия, главное – безопасность России», — ответил Лукашенко на вопрос, что должна сделать Украина, чтобы закончить военные действия.
По его словам, сейчас у Украины есть возможность закончить спецоперацию на выгодных ей условиях, однако ей никто не даст этого сделать. Лукашенко добавил, что если у Украины не будет оружия большой дальности, Россия даст ей гарантии безопасности.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вести переговоры с Украиной бессмысленно. Он напомнил о заявлениях европейских политиков, что Украина должна победить в конфликте на поле боя и не должна возвращаться к переговорам. Лавров добавил, что американцам и англичанам «выгодно» сделать «эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможности диалога России и Украины сохраняются: президент Владимир Путин и Сергей Лавров никогда не говорили обратного.
На Украине же придерживаются позиции, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». Иначе, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, «это будет снова язык ультиматумов».
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