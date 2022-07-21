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Политика

Лукашенко призвал Киев вернуться к переговорам и не угрожать России

Ведомости

Для завершения спецоперации на Украине власти страны должны сесть за стол переговоров и согласиться больше никогда не угрожать России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью France-Presse. Фрагмент видеоинтервью опубликован в Telegram-канале «Пул первого».

«Сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация там и прочее – это философия. Поверьте, это философия, главное – безопасность России», — ответил Лукашенко на вопрос, что должна сделать Украина, чтобы закончить военные действия.

По его словам, сейчас у Украины есть возможность закончить спецоперацию на выгодных ей условиях, однако ей никто не даст этого сделать. Лукашенко добавил, что если у Украины не будет оружия большой дальности, Россия даст ей гарантии безопасности.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вести переговоры с Украиной бессмысленно. Он напомнил о заявлениях европейских политиков, что Украина должна победить в конфликте на поле боя и не должна возвращаться к переговорам. Лавров добавил, что американцам и англичанам «выгодно» сделать «эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможности диалога России и Украины сохраняются: президент Владимир Путин и Сергей Лавров никогда не говорили обратного.

На Украине же придерживаются позиции, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». Иначе, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, «это будет снова язык ультиматумов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных