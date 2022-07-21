Лукашенко призвал Киев вернуться к переговорам и не угрожать России

«Сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация там и прочее – это философия. Поверьте, это философия, главное – безопасность России», — ответил Лукашенко на вопрос, что должна сделать Украина, чтобы закончить военные действия.