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Песков заявил, что Россия «не закрывала дверь» для переговоров с Киевом

Ведомости

Возможности для диалога России и Украины сохраняются. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал «РИА Новости».

По его словам, президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров никогда не говорили обратного. «Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров», — заявил Песков. 

Ранее Сергей Лавров отметил бессмысленность переговоров с Киевом. По словам министра иностранных дел, Украина «никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьезного внимания серьезных людей». Лавров отметил, что американцам и англичанам «выгодно» столкнуть Россию с европейскими странами и сделать «эту войну настоящей войной». 

На Украине же придерживаются позиции, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». Иначе, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, «это будет снова язык ультиматумов». 

С начала спецоперации 24 февраля стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинских переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. 

Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Спустя несколько дней глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что замораживание переговоров является инициативой Украины. Страны Запада заявили, что конфликт на Украине должен быть решен на поле боя, на что президент России Владимир Путин предложил им попробовать это сделать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных