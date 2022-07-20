Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Киевом

Лавров напомнил о словах европейских политиков, которые утверждали, что Украина обязана победить на поле боя и не должна идти на переговоры. «Я считаю, что всё это, как говорят, в пользу бедных. И потому, что не получится, и потому, что они никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьезного внимания серьезных людей. Мы это уже поняли», — добавляет глава МИДа. Помимо этого Лавров добавил, что американцам и англичанам «выгодно» сделать «эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами».