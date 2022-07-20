Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Киевом
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» и RT заявил, что сейчас переговоры с правительством Украины не имеют никакого смысла.
Лавров напомнил о словах европейских политиков, которые утверждали, что Украина обязана победить на поле боя и не должна идти на переговоры. «Я считаю, что всё это, как говорят, в пользу бедных. И потому, что не получится, и потому, что они никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьезного внимания серьезных людей. Мы это уже поняли», — добавляет глава МИДа. Помимо этого Лавров добавил, что американцам и англичанам «выгодно» сделать «эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами».
Ранее Лавров уже комментировал возможность возобновления переговоров сторон. В частности, министр утверждал, что западные страны не позволят Украине вести переговоры с Россией. «У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что «достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться», — говорил он.
На Украине заявляли, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов», — сказал 18 июля глава МИДа страны Дмитрий Кулеба. 24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна возобновит переговорный процесс с Россией после того, как вернет все утраченные после начала спецоперации территории.
Россия и Украина начали переговоры почти сразу после начала спецоперации России 24 февраля. Несколько встреч прошло в Белоруссии и Турции. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Страны Запада заявили, что конфликт на Украине должен быть решен на поле боя, на что президент России Владимир Путин предложил им попробовать это сделать.
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