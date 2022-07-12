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Лукашенко рассказал Путину о планах Запада напасть на Россию

Ведомости

Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, направления удара известны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, эта тема обсуждалась во время телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

«И мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации. И главное направление удара (история повторяется) — через Украину и через Беларусь», — сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Накануне Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ход спецоперации российских войск на Украине, транзит в Калининградскую область, ситуацию на постсоветском пространстве, поставки российских энергоносителей в Европу, а также строительство белорусского порта.

6 июля заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что США и ЕС готовятся к вооруженному столкновению с Россией и Белоруссией, поскольку «гибридная агрессия не приносит результатов». По его словам, в случае начала конфликта территория Польши с ee военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных