Лукашенко рассказал Путину о планах Запада напасть на Россию
Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, направления удара известны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, эта тема обсуждалась во время телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
«И мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации. И главное направление удара (история повторяется) — через Украину и через Беларусь», — сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Накануне Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ход спецоперации российских войск на Украине, транзит в Калининградскую область, ситуацию на постсоветском пространстве, поставки российских энергоносителей в Европу, а также строительство белорусского порта.
6 июля заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что США и ЕС готовятся к вооруженному столкновению с Россией и Белоруссией, поскольку «гибридная агрессия не приносит результатов». По его словам, в случае начала конфликта территория Польши с ee военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры.
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