Генштаб Белоруссии заявил о подготовке Запада к войне на восточном направлении
США и ЕС готовятся к вооруженному столкновению с Россией и Белоруссией, поскольку гибридная агрессия не приносит результатов, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил республики Руслан Косыгин.
«Весь комплекс военных приготовлений Запада, в том числе на территории Польши, свидетельствует о планомерной отработке Вашингтоном и Брюсселем под предлогом сдерживания угрозы с востока механизмов создания в кратчайшие сроки группировок войск для их возможного применения на соответствующих операционных направлениях, а также всестороннего обеспечения их действий», — отметил Косыгин (цитата по «БелТА»).
По его словам, в случае начала конфликта территория Польши с ee военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры.
«Не хотелось бы, чтобы этот сценарий был военным, но на Западе должны четко понимать, что наш ответ на любого рода вооруженные провокации однозначно будет адекватным и жестким», — заключил он.
В конце июня президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отреагировать на тренировочные полеты самолетов НАТО, которые могут нести ядерные боеголовки.
Он уточнил, что речь не идет о том, что Россия должна завтра привезти ядерные боеприпасы в Белоруссию, однако с такими действиями альянса «шутить нельзя». Лукашенко добавил, что не впервые поднимает перед Москвой этот вопрос, и призвал Путина обсудить комплекс вопросов в сфере обороны и безопасности, чтобы люди в Белоруссии и России понимали, что находятся «под серьезной защитой».