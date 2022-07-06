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Генштаб Белоруссии заявил о подготовке Запада к войне на восточном направлении

Ведомости

США и ЕС готовятся к вооруженному столкновению с Россией и Белоруссией, поскольку гибридная агрессия не приносит результатов, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил республики Руслан Косыгин.

«Весь комплекс военных приготовлений Запада, в том числе на территории Польши, свидетельствует о планомерной отработке Вашингтоном и Брюсселем под предлогом сдерживания угрозы с востока механизмов создания в кратчайшие сроки группировок войск для их возможного применения на соответствующих операционных направлениях, а также всестороннего обеспечения их действий», — отметил Косыгин (цитата по «БелТА»).

По его словам, в случае начала конфликта территория Польши с ee военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры.

«Не хотелось бы, чтобы этот сценарий был военным, но на Западе должны четко понимать, что наш ответ на любого рода вооруженные провокации однозначно будет адекватным и жестким», — заключил он.

В конце июня президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отреагировать на тренировочные полеты самолетов НАТО, которые могут нести ядерные боеголовки.

Он уточнил, что речь не идет о том, что Россия должна завтра привезти ядерные боеприпасы в Белоруссию, однако с такими действиями альянса «шутить нельзя». Лукашенко добавил, что не впервые поднимает перед Москвой этот вопрос, и призвал Путина обсудить комплекс вопросов в сфере обороны и безопасности, чтобы люди в Белоруссии и России понимали, что находятся «под серьезной защитой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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