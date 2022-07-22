Песков: Шойгу прилетит в Стамбул подписывать договоренности по зерну
Министр обороны России Сергей Шойгу поехал в Турцию, где 22 июля готовится подписание соглашения по вывозу украинского зерна, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию. Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождемся, не будем пока забегать вперед», — рассказал Песков (цитата по ТАСС).
Он отказался раскрывать детали документа, потому что он пока не подписан. Песков напомнил о словах Путина, что на фоне продовольственного кризиса важно разблокировать пути поставки на мировой рынок удобрений и продовольствия.
По словам Пескова, «сравнительно небольшое количество украинского зерна» не окажет решающей помощи в этой ситуации, однако важно, чтобы оно попало на мировые рынки и чтобы были сняты косвенные ограничения в отношении российских товаров. Это позволит рынку получить дополнительные объемы удобрений, зерна и другой продукции.
На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России, Украины, Турции и ООН по вывозу украинского зерна. Стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра по этому вопросу. Ожидалось, что на этой неделе будет подписан итоговый документ по экспорту зерна.
Накануне администрация президента Турции сообщила, что церемония подписания документа состоится в Стамбуле 22 июля в 16:30. В ней примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.
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