Песков: Шойгу прилетит в Стамбул подписывать договоренности по зерну

По словам Пескова, «сравнительно небольшое количество украинского зерна» не окажет решающей помощи в этой ситуации, однако важно, чтобы оно попало на мировые рынки и чтобы были сняты косвенные ограничения в отношении российских товаров. Это позволит рынку получить дополнительные объемы удобрений, зерна и другой продукции.