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Песков: Шойгу прилетит в Стамбул подписывать договоренности по зерну

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу поехал в Турцию, где 22 июля готовится подписание соглашения по вывозу украинского зерна, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию. Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождемся, не будем пока забегать вперед», — рассказал Песков (цитата по ТАСС).

Он отказался раскрывать детали документа, потому что он пока не подписан. Песков напомнил о словах Путина, что на фоне продовольственного кризиса важно разблокировать пути поставки на мировой рынок удобрений и продовольствия.

По словам Пескова, «сравнительно небольшое количество украинского зерна» не окажет решающей помощи в этой ситуации, однако важно, чтобы оно попало на мировые рынки и чтобы были сняты косвенные ограничения в отношении российских товаров. Это позволит рынку получить дополнительные объемы удобрений, зерна и другой продукции.

На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России, Украины, Турции и ООН по вывозу украинского зерна. Стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра по этому вопросу. Ожидалось, что на этой неделе будет подписан итоговый документ по экспорту зерна.

Накануне администрация президента Турции сообщила, что церемония подписания документа состоится в Стамбуле 22 июля в 16:30. В ней примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных