Документ по экспорту украинского зерна подпишут 22 июля в Стамбуле
Документ по экспорту зерна с Украины подпишут в Стамбуле 22 июля, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на администрацию президента Турции. В церемонии примут участие турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Церемония состоится в 16:30 в офисе Долмабахче. В ней примут участие президент Эрдоган и генсек ООН», — рассказали в администрации президента Турции.
Ранее сегодня замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что стороны продолжают переговоры по зерну в видеоформате. Переговоры проходят достаточно динамично, поэтому Москва надеется, что договоренностей удастся достигнуть в ближайшее время.
На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России, Украины, Турции и ООН по вывозу украинского зерна. Стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра по этому вопросу.
Позже глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил о достижении принципиальных договоренностей по созданию «зернового коридора» для вывоза по Черному морю сельхозпродукции. По его словам, вопрос может решиться уже на этой неделе.
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