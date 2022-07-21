Генсекретарь ООН отправится в Стамбул на переговоры по зерну
Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш 21 июля поедет в Стамбул на переговоры по экспорту российского и украинского зерна, сообщил заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фарахан Хак.
«Генсек ООН отправится в Стамбул сегодня вечером в рамках усилий по обеспечению глобального доступа к продовольствию Украины и российским продуктам и удобрениям», — сообщил Хак (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что переговоры по зерну продолжаются в видеоформате и проходят достаточно динамично, поэтому Москва надеется, что договоренностей удастся достигнуть в ближайшее время.
На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России, Украины, Турции и ООН по вывозу украинского зерна. Стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра по этому вопросу.
Позже глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил о достижении принципиальных договоренностей по созданию «зернового коридора» для вывоза по Черному морю сельхозпродукции. По его словам, вопрос может решиться уже на этой неделе.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.