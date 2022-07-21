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Генсекретарь ООН отправится в Стамбул на переговоры по зерну

Ведомости

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш 21 июля поедет в Стамбул на переговоры по экспорту российского и украинского зерна, сообщил заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фарахан Хак.

«Генсек ООН отправится в Стамбул сегодня вечером в рамках усилий по обеспечению глобального доступа к продовольствию Украины и российским продуктам и удобрениям», — сообщил Хак (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что переговоры по зерну продолжаются в видеоформате и проходят достаточно динамично, поэтому Москва надеется, что договоренностей удастся достигнуть в ближайшее время.

На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России, Украины, Турции и ООН по вывозу украинского зерна. Стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра по этому вопросу.

Позже глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил о достижении принципиальных договоренностей по созданию «зернового коридора» для вывоза по Черному морю сельхозпродукции. По его словам, вопрос может решиться уже на этой неделе.

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Ранее по теме: В МИД России сообщили о продолжении переговоров по зерну в видеоформате

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных