В МИД России сообщили о продолжении переговоров по зерну в видеоформате

По его мнению, продовольственный кризис нельзя решить без поставок зерна и удобрений из России: поставками только с Украины ситуацию не решить. Руденко отметил, что вопросы поставок зерна из России и с Украины нужно решать параллельно. Он добавил, что Москва обсуждает с ООН ограничения на экспорт российского зерна.