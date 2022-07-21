В МИД России сообщили о продолжении переговоров по зерну в видеоформате
Переговоры России, Украины, Турции и ООН по вывозу украинского зерна продолжаются в видеоформате, сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
Он отметил, что Москва надеется, что договоренность по вывозу зерна будет достигнута в ближайшее время. «Они [переговоры] идут достаточно динамично, стороны участвуют в них, поэтому надеемся, что в ближайшее время все-таки удастся договориться», — добавил Руденко (цитата по ТАСС).
По его мнению, продовольственный кризис нельзя решить без поставок зерна и удобрений из России: поставками только с Украины ситуацию не решить. Руденко отметил, что вопросы поставок зерна из России и с Украины нужно решать параллельно. Он добавил, что Москва обсуждает с ООН ограничения на экспорт российского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России, Украины, Турции и ООН по вывозу украинского зерна. Стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра по этому вопросу.
Позже глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил о достижении принципиальных договоренностей по созданию «зернового коридора» по вывозу по Черному морю сельхозпродукции. По его словам, вопрос может решиться уже на этой неделе.
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