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В МИД России сообщили о продолжении переговоров по зерну в видеоформате

Ведомости

Переговоры России, Украины, Турции и ООН по вывозу украинского зерна продолжаются в видеоформате, сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

Он отметил, что Москва надеется, что договоренность по вывозу зерна будет достигнута в ближайшее время. «Они [переговоры] идут достаточно динамично, стороны участвуют в них, поэтому надеемся, что в ближайшее время все-таки удастся договориться», — добавил Руденко (цитата по ТАСС).

По его мнению, продовольственный кризис нельзя решить без поставок зерна и удобрений из России: поставками только с Украины ситуацию не решить. Руденко отметил, что вопросы поставок зерна из России и с Украины нужно решать параллельно. Он добавил, что Москва обсуждает с ООН ограничения на экспорт российского зерна.

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На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России, Украины, Турции и ООН по вывозу украинского зерна. Стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра по этому вопросу.

Позже глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил о достижении принципиальных договоренностей по созданию «зернового коридора» по вывозу по Черному морю сельхозпродукции. По его словам, вопрос может решиться уже на этой неделе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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