В Турции заявили о достижении принципиальных договоренностей по «зерновому коридору»

Глава глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также выразил надежду, что «зерновой вопрос» удастся решить на этой неделе. Он отметил, что объем вывоза зерна с Украины через Болгарию и Румынию недостаточен. «Жизни тысяч, нет, десятков тысяч людей зависят от этого. Речь не идет о дипломатических выигрышах, это вопрос жизни и смерти», — подчеркнул Боррель.