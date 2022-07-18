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В Турции заявили о достижении принципиальных договоренностей по «зерновому коридору»

Ведомости

Глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщил о достижении принципиальных договоренностей по созданию «зернового коридора» по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

«По плану, предусматривающему экспорт зерновых и сельхозпродукции, достигнута принципиальная договоренность. Встреча представителей Турции, РФ, Украины и ООН, на которой они могут быть оформлены в соответствующий документ, может пройти на этой неделе», — заявил турецкий министр.

Акар рассказал, что на встрече речь будет идти о создании координационного центра, совместном контроле при выходе гражданских судов из портов и в точках их прибытия, а также обеспечении безопасности маршрутов перевозки сельхозпродукции.

13 июля в Стамбуле состоялась первая четырехсторонняя встреча, посвященная «зерновому вопросу», с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. Тогда стороны договорились об открытии совместного координационного центра в Стамбуле. А генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш отмечал, что на встрече был сделан важный шаг на пути к обеспечению безопасного и надежного вывоза зерна с Украины через Черное море.

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15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудят вопрос вывоза зерна из украинских портов на встрече в Тегеране. По его словам, Москва готова к работе на этом направлении.

Глава глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также выразил надежду, что «зерновой вопрос» удастся решить на этой неделе. Он отметил, что объем вывоза зерна с Украины через Болгарию и Румынию недостаточен. «Жизни тысяч, нет, десятков тысяч людей зависят от этого. Речь не идет о дипломатических выигрышах, это вопрос жизни и смерти», — подчеркнул Боррель.

3 июня Путин заявил, что зерновые можно вывезти из Украины по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых — через территорию Белоруссии. Также зерно можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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