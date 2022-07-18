Газета
Политика

Путин и Эрдоган обсудят вывоз украинского зерна на встрече в Тегеране

Ведомости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят вопрос вывоза зерна из украинских портов на встрече в Тегеране, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Москва готова к работе на этом направлении.

«Мы готовы продолжать работу на этом треке, эта работа будет продолжена. Это первое. А второе, конечно, этот вопрос будет обсуждаться между президентами [России и Турции] — это сто процентов», — цитирует Ушакова «РИА Новости».

Он отметил, что работа в этом направлении ведется активно. 13 июля в Стамбуле состоялась первая четырехсторонняя встреча, посвященная «зерновому вопросу», с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. По словам Ушакова, стороны договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов. «Кроме того, обусловлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле», — добавил помощник президента РФ.

Вывоз украинского зерна слабо повлияет на рынок

Цены на зерно падают из-за хорошего урожая в России

Президент России Владимир Путин 19 июля поедет с визитом в Тегеран, где встретится с лидерами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействую сирийскому урегулированию. И действительно будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позже канцелярия президента Турции подтвердила, что Эрдоган планирует провести двусторонние переговоры с Путиным в ходе его визита в Иран.  

Ранее глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что вопрос о вывозе зерна с Украины морем удастся решить на этой неделе. Он отметил, что объем вывоза зерна с Украины через Болгарию и Румынию недостаточен. «Жизни тысяч, нет, десятков тысяч людей зависят от этого. Речь не идет о дипломатических выигрышах, это вопрос жизни и смерти», — подчеркнул Боррель.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Песков: работа по вывозу зерна из украинских портов ведется по линии военных

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных