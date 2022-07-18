Путин и Эрдоган обсудят вывоз украинского зерна на встрече в Тегеране
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят вопрос вывоза зерна из украинских портов на встрече в Тегеране, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Москва готова к работе на этом направлении.
«Мы готовы продолжать работу на этом треке, эта работа будет продолжена. Это первое. А второе, конечно, этот вопрос будет обсуждаться между президентами [России и Турции] — это сто процентов», — цитирует Ушакова «РИА Новости».
Он отметил, что работа в этом направлении ведется активно. 13 июля в Стамбуле состоялась первая четырехсторонняя встреча, посвященная «зерновому вопросу», с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. По словам Ушакова, стороны договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов. «Кроме того, обусловлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле», — добавил помощник президента РФ.
Президент России Владимир Путин 19 июля поедет с визитом в Тегеран, где встретится с лидерами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействую сирийскому урегулированию. И действительно будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Позже канцелярия президента Турции подтвердила, что Эрдоган планирует провести двусторонние переговоры с Путиным в ходе его визита в Иран.
Ранее глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что вопрос о вывозе зерна с Украины морем удастся решить на этой неделе. Он отметил, что объем вывоза зерна с Украины через Болгарию и Румынию недостаточен. «Жизни тысяч, нет, десятков тысяч людей зависят от этого. Речь не идет о дипломатических выигрышах, это вопрос жизни и смерти», — подчеркнул Боррель.
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