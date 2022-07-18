Путин и Эрдоган обсудят вывоз украинского зерна на встрече в Тегеране

Ранее глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что вопрос о вывозе зерна с Украины морем удастся решить на этой неделе. Он отметил, что объем вывоза зерна с Украины через Болгарию и Румынию недостаточен. «Жизни тысяч, нет, десятков тысяч людей зависят от этого. Речь не идет о дипломатических выигрышах, это вопрос жизни и смерти», — подчеркнул Боррель.