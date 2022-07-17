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Эрдоган планирует провести двусторонние переговоры с Путиным в Тегеране

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе визита в Иран 18-19 июля, сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Президент [Турции Реджеп Эрдоган] планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой [Владимиром Путиным]», — говорится в сообщении.

19 июля в Тегеране состоится также саммит Ирана, России и Турции в астанинском формате, посвященный урегулированию конфликта в Сирии.

Ранее в Кремле подтвердили, что Путин 19 июля поедет с визитом в Тегеран, где встретится с Эрдоганом и лидером Ирана Эбрахимом Раиси.

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«Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействую сирийскому урегулированию. И действительно будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Собственно, вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом — вот эта встреча как раз тоже пройдет там», — рассказал официальный представитель российского президента Дмитрий Песков.

До этого агентство Mehr сообщило, что на следующей неделе Путин приедет в Иран с визитом. В конце июня Путин и Раиси встречались лично во время Каспийского саммита в Ашхабаде.

Ранее на этой неделе российский президент провел телефонные переговоры с Эрдоганом. Стороны обменялись «мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки», сообщали в Кремле. Также главы двух стран затронули вопросы наращивания объемов торговли, использования в расчетах национальных валют и бесперебойные поставки российских энергоносителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных