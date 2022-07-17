Эрдоган планирует провести двусторонние переговоры с Путиным в Тегеране
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе визита в Иран 18-19 июля, сообщила канцелярия турецкого лидера.
«Президент [Турции Реджеп Эрдоган] планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой [Владимиром Путиным]», — говорится в сообщении.
19 июля в Тегеране состоится также саммит Ирана, России и Турции в астанинском формате, посвященный урегулированию конфликта в Сирии.
Ранее в Кремле подтвердили, что Путин 19 июля поедет с визитом в Тегеран, где встретится с Эрдоганом и лидером Ирана Эбрахимом Раиси.
«Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействую сирийскому урегулированию. И действительно будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Собственно, вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом — вот эта встреча как раз тоже пройдет там», — рассказал официальный представитель российского президента Дмитрий Песков.
До этого агентство Mehr сообщило, что на следующей неделе Путин приедет в Иран с визитом. В конце июня Путин и Раиси встречались лично во время Каспийского саммита в Ашхабаде.
Ранее на этой неделе российский президент провел телефонные переговоры с Эрдоганом. Стороны обменялись «мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки», сообщали в Кремле. Также главы двух стран затронули вопросы наращивания объемов торговли, использования в расчетах национальных валют и бесперебойные поставки российских энергоносителей.