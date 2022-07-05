Эрдоган заявил о возможности решить проблему вывоза зерна с Украины за 10 дней

8 июня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры и обсудили вывоз зерна из украинских портов. По итогам переговоров Лавров заявил, что, по словам турецкой стороны, Киев готов разминировать порты или обеспечить проход судов через минные поля для вывоза зерновых. Однако позже в тот же день Украина заявила, что будет согласна возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае «гарантий безопасности» в виде передачи «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил «третьих стран» в защите «соответствующей части акватории Черного моря».



До этого, 3 июня, Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.