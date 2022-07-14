Вывоз украинского зерна слабо повлияет на рынок

Россия, Украина, Турция и ООН согласовали ключевые аспекты возобновления зернового экспорта с территории Украины. Как сообщило 14 июля американское издание The Wall Street Journal (WSJ), по итогам четырехсторонней встречи в Стамбуле был сделан первый значительный шаг по урегулированию продовольственного кризиса. В Стамбуле будет создан координационный центр для надзора за вывозом зерновых с Украины, заявил представитель минобороны Турции. Кроме того, стороны обсудили саму процедуру транспортировки. Как сообщил WSJ источник, знакомый с ходом переговоров, зерно будут вывозить из трех украинских портов на Черном море. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, еще одна встреча по зерновой проблеме пройдет уже на следующей неделе.