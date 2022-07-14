Вывоз украинского зерна слабо повлияет на рынок

Вывоз украинского зерна слабо повлияет на рынокЦены на зерно падают из-за хорошего урожая в России
Россия, Украина, Турция и ООН согласовали ключевые аспекты возобновления зернового экспорта с территории Украины. Как сообщило 14 июля американское издание The Wall Street Journal (WSJ), по итогам четырехсторонней встречи в Стамбуле был сделан первый значительный шаг по урегулированию продовольственного кризиса. В Стамбуле будет создан координационный центр для надзора за вывозом зерновых с Украины, заявил представитель минобороны Турции. Кроме того, стороны обсудили саму процедуру транспортировки. Как сообщил WSJ источник, знакомый с ходом переговоров, зерно будут вывозить из трех украинских портов на Черном море. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, еще одна встреча по зерновой проблеме пройдет уже на следующей неделе.
Для предотвращения транспортировки оружия на судах, идущих в сторону украинских портов, турецкие ВМС будут их досматривать. В свою очередь, представители ООН создадут в Стамбуле еще один центр. Его целью будет мониторинг угроз, которые представляют опасность для зерновых конвоев.