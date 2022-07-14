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Вывоз украинского зерна слабо повлияет на рынок

Цены на зерно падают из-за хорошего урожая в России
Глеб Мишутин
Ожидание любого дополнительного объема зерна будет давить цены вниз / Sergei SUPINSKY / AFP

Россия, Украина, Турция и ООН согласовали ключевые аспекты возобновления зернового экспорта с территории Украины. Как сообщило 14 июля американское издание The Wall Street Journal (WSJ), по итогам четырехсторонней встречи в Стамбуле был сделан первый значительный шаг по урегулированию продовольственного кризиса. В Стамбуле будет создан координационный центр для надзора за вывозом зерновых с Украины, заявил представитель минобороны Турции. Кроме того, стороны обсудили саму процедуру транспортировки. Как сообщил WSJ источник, знакомый с ходом переговоров, зерно будут вывозить из трех украинских портов на Черном море. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, еще одна встреча по зерновой проблеме пройдет уже на следующей неделе.

Для предотвращения транспортировки оружия на судах, идущих в сторону украинских портов, турецкие ВМС будут их досматривать. В свою очередь, представители ООН создадут в Стамбуле еще один центр. Его целью будет мониторинг угроз, которые представляют опасность для зерновых конвоев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных