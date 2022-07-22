Шойгу прилетел в Стамбул для подписания документов по зерновому вопросу
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, чтобы подписать соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу украинского зерна из черноморских портов. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
Накануне администрация президента Турции сообщила, что церемония подписания документа состоится в Стамбуле 22 июля в 16:30. Она пройдет во дворце Долмабахче в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. От Украины соглашение подпишет министр инфраструктуры Александр Кубраков. Отмечается, что Шойгу также планирует встретиться с министром обороны Турции Хулуси Акаром.
Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что Россия и Украина не планируют подписывать договоры по зерну между собой. По его словам, страны раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Шойгу вылетел в Турцию. Он подтвердил, что подписание документов по зерновому вопросу планируется 22 июля. Однако Песков отказался раскрывать детали соглашения и отметил, что не стоит «забегать вперед».
На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России, Украины, Турции и ООН по вывозу украинского зерна. Стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра по этому вопросу. Ожидалось, что на этой неделе будет подписан итоговый документ по экспорту зерна.
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