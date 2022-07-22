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Шойгу прилетел в Стамбул для подписания документов по зерновому вопросу

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, чтобы подписать соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу украинского зерна из черноморских портов. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Накануне администрация президента Турции сообщила, что церемония подписания документа состоится в Стамбуле 22 июля в 16:30. Она пройдет во дворце Долмабахче в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. От Украины соглашение подпишет министр инфраструктуры Александр Кубраков. Отмечается, что Шойгу также планирует встретиться с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что Россия и Украина не планируют подписывать договоры по зерну между собой. По его словам, страны раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Шойгу вылетел в Турцию. Он подтвердил, что подписание документов по зерновому вопросу планируется 22 июля. Однако Песков отказался раскрывать детали соглашения и отметил, что не стоит «забегать вперед».

На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России, Украины, Турции и ООН по вывозу украинского зерна. Стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра по этому вопросу. Ожидалось, что на этой неделе будет подписан итоговый документ по экспорту зерна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных