Шойгу прилетел в Стамбул для подписания документов по зерновому вопросу

На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России, Украины, Турции и ООН по вывозу украинского зерна. Стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра по этому вопросу. Ожидалось, что на этой неделе будет подписан итоговый документ по экспорту зерна.