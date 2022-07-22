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СМИ узнали о подписании Украиной своей части соглашения по вывозу зерна

Ведомости

Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерриш. Такой же документ должны скоро подписать представители Турции, ООН и России, сообщает украинское издание «Страна.UA».

По сведениям издания, согласно документу, контроль портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна, другого продовольствия и удобрений, не предусматривается.

До этого помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что Россия и Украина не планируют подписывать договоры по зерну между собой напрямую. По его словам, страны раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН.

Ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, чтобы подписать соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу украинского зерна из черноморских портов. Церемония подписания документа состоится в Стамбуле 22 июля в 16:30. Она пройдет во дворце Долмабахче в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Отмечается, что Шойгу также планирует встретиться с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

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Ранее по теме: Шойгу прилетел в Стамбул для подписания документов по зерновому вопросу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных