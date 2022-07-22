СМИ узнали о подписании Украиной своей части соглашения по вывозу зерна

Ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, чтобы подписать соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу украинского зерна из черноморских портов. Церемония подписания документа состоится в Стамбуле 22 июля в 16:30. Она пройдет во дворце Долмабахче в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Отмечается, что Шойгу также планирует встретиться с министром обороны Турции Хулуси Акаром.