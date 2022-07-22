СМИ узнали о подписании Украиной своей части соглашения по вывозу зерна
Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерриш. Такой же документ должны скоро подписать представители Турции, ООН и России, сообщает украинское издание «Страна.UA».
По сведениям издания, согласно документу, контроль портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна, другого продовольствия и удобрений, не предусматривается.
До этого помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что Россия и Украина не планируют подписывать договоры по зерну между собой напрямую. По его словам, страны раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН.
Ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, чтобы подписать соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу украинского зерна из черноморских портов. Церемония подписания документа состоится в Стамбуле 22 июля в 16:30. Она пройдет во дворце Долмабахче в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Отмечается, что Шойгу также планирует встретиться с министром обороны Турции Хулуси Акаром.
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