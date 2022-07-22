Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию на Украине и в Сирии

19 июля в Тегеране состоялась встреча в астанинском формате, в которой приняли участие президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган. В совместных заявлениях Путина, Раиси и Эрдогана по итогам переговоров подчеркивается необходимость решения проблем Сирии политическим путем, а также установления прочного мира.