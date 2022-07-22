Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию на Украине и в Сирии
Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили обстановку в Черноморском регионе, на Украине и в Сирии, сообщила пресс-служба российского министерства.
«Глава российского военного ведомства обратил внимание Акара на то, что американские военные уже на протяжении длительного времени находятся на территории суверенного государства Сирии», — рассказали в министерстве.
По словам Шойгу, пребывание военных США в Сирии – это нарушение международных норм; на американских базах, например, Эт-Танф, готовят боевиков террористических формирований. Также министр назвал незаконными санкции США в отношении официального правительства Сирии – такие ограничения усугубляют тяжелую гуманитарную обстановку в стране.
Шойгу заявил, что американские военные захватили и контролируют районы Сирии, где незаконно добываются углеводороды, и «фактически воруют полезные ископаемые у суверенного государства». Министр отметил необходимость поддерживать режим прекращения огня в Сирии.
19 июля в Тегеране состоялась встреча в астанинском формате, в которой приняли участие президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган. В совместных заявлениях Путина, Раиси и Эрдогана по итогам переговоров подчеркивается необходимость решения проблем Сирии политическим путем, а также установления прочного мира.
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