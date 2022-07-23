В Белом доме рассказали о самочувствии болеющего ковидом Джо Байдена
Президент США Джо Байден, заболевший коронавирусом, страдает от боли в горле, кашля и ломоты в теле. Об этом говорится в заявлении лечащего врача президента Кевина О'Коннора, опубликованном на сайте Белого дома.
Врач отметил, что состояние здоровья Байдена улучшается, его сатурация в порядке. Президент продолжает принимать препарат Paxlovid.
«Его пульс, давление, ритм дыхания и температура остаются в полной мере в норме... Президент по-прежнему переносит лечение хорошо», — говорится в заявлении врача. О'Коннор приводит результаты исследования, которые показывают, что президент, скорее всего, заболел подвидом «омикрон»-штамма BA.5. По словам врача, это не оказывает влияния на курс лечения.
21 июля сообщалось, что президент США сдал положительный тест на коронавирус. В Белом доме отметили, что американский лидер полностью вакцинирован и сделал две бустерные прививки. Тест, который Байден сдал накануне, показал отрицательный результат.
Президенту США 79 лет. Накануне, 20 июля, Байден на конференции по борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями, рассказал, что болен раком. Позже в пресс-службе Белого дома уточнили, что Байден имел в виду раковое образование на коже, которое ему удалили еще до вступления в должность президента. В заключении его личного врача Кевина О’Коннора сказано, что сейчас он проходит наблюдение, никаких подозрений на рак нет.