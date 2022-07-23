В Белом доме рассказали о самочувствии болеющего ковидом Джо Байдена

Президенту США 79 лет. Накануне, 20 июля, Байден на конференции по борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями, рассказал, что болен раком. Позже в пресс-службе Белого дома уточнили, что Байден имел в виду раковое образование на коже, которое ему удалили еще до вступления в должность президента. В заключении его личного врача Кевина О’Коннора сказано, что сейчас он проходит наблюдение, никаких подозрений на рак нет.