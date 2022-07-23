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В Белом доме рассказали о самочувствии болеющего ковидом Джо Байдена

Ведомости

Президент США Джо Байден, заболевший коронавирусом, страдает от боли в горле, кашля и ломоты в теле. Об этом говорится в заявлении лечащего врача президента Кевина О'Коннора, опубликованном на сайте Белого дома.

Врач отметил, что состояние здоровья Байдена улучшается, его сатурация в порядке. Президент продолжает принимать препарат Paxlovid.

«Его пульс, давление, ритм дыхания и температура остаются в полной мере в норме... Президент по-прежнему переносит лечение хорошо», — говорится в заявлении врача. О'Коннор приводит результаты исследования, которые показывают, что президент, скорее всего, заболел подвидом «омикрон»-штамма BA.5. По словам врача, это не оказывает влияния на курс лечения.

21 июля сообщалось, что президент США сдал положительный тест на коронавирус. В Белом доме отметили, что американский лидер полностью вакцинирован и сделал две бустерные прививки. Тест, который Байден сдал накануне, показал отрицательный результат.

Ранее по теме: Байден сообщил, что болен раком

Президенту США 79 лет. Накануне, 20 июля, Байден на конференции по борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями, рассказал, что болен раком. Позже в пресс-службе Белого дома уточнили, что Байден имел в виду раковое образование на коже, которое ему удалили еще до вступления в должность президента. В заключении его личного врача Кевина О’Коннора сказано, что сейчас он проходит наблюдение, никаких подозрений на рак нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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