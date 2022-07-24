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Лавров: генсек ООН вызвался добиваться снятия «нелегитимных» санкций

Ведомости

Россия подтверждает приверженность экспортеров зерна выполнению всех договоренностей по поставкам Египту, а ООН будет добиваться снятия санкций, влияющих на операции с зерном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой египетского МИДа Самехом Шукри. 

«Мы подтвердили приверженность российских экспортеров зерновой продукции [выполнению] всех взятых на себя обязательств», — сказал Лавров.

По словам российского министра, эту линию подтвердил президент Владимир Путин, который общался с президентом Египта. У Москвы есть общее понимание причин продовольственного кризиса, они «коренятся в долгих годах, которые предшествовали сегодняшнему дню», отметил Лавров. 

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На ситуацию с зерном повлияли пандемия коронавируса, четыре года «беспрецедентной» засухи в Африке, а также «накачивание необеспеченных банкнот западными коллегами». После подписания договоренности в Стамбуле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен добиваться снятия санкций, которые повлияли на экспорт зерна, заявил Лавров. Ограничения, как отмечает глава МИДа, «препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, заходы в иностранные порты наших судов и заходы иностранных судов в российские порты».

«Он вызвался добиваться снятия вот этих нелегитимных ограничений, будем рассчитывать, что у него этого получится. Но независимо от этого у нас есть понимание, как работать по полному выполнению контрактов между РФ и нашими египетскими коллегами», — сказал министр.

При этом он заявил, что Москва не просит Запад снять ограничения, однако, по мнению Лаврова, западные страны должны устранить созданные им препятствия.

«Мы не просим о снятии санкций — это проблемы, которые заслуживают отдельного внимания. Мы просто будем теперь развивать свою экономику , опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность», — сказал политик (цитата по «РИА Новости»).

Сергей Лавров прилетел в Каир на переговоры с руководством Египта. Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщала, что «визитом в эту дружественную страну министр иностранных дел России начинает турне по государствам Африки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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