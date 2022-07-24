Лавров: генсек ООН вызвался добиваться снятия «нелегитимных» санкций
Россия подтверждает приверженность экспортеров зерна выполнению всех договоренностей по поставкам Египту, а ООН будет добиваться снятия санкций, влияющих на операции с зерном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой египетского МИДа Самехом Шукри.
«Мы подтвердили приверженность российских экспортеров зерновой продукции [выполнению] всех взятых на себя обязательств», — сказал Лавров.
По словам российского министра, эту линию подтвердил президент Владимир Путин, который общался с президентом Египта. У Москвы есть общее понимание причин продовольственного кризиса, они «коренятся в долгих годах, которые предшествовали сегодняшнему дню», отметил Лавров.
На ситуацию с зерном повлияли пандемия коронавируса, четыре года «беспрецедентной» засухи в Африке, а также «накачивание необеспеченных банкнот западными коллегами». После подписания договоренности в Стамбуле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен добиваться снятия санкций, которые повлияли на экспорт зерна, заявил Лавров. Ограничения, как отмечает глава МИДа, «препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, заходы в иностранные порты наших судов и заходы иностранных судов в российские порты».
«Он вызвался добиваться снятия вот этих нелегитимных ограничений, будем рассчитывать, что у него этого получится. Но независимо от этого у нас есть понимание, как работать по полному выполнению контрактов между РФ и нашими египетскими коллегами», — сказал министр.
При этом он заявил, что Москва не просит Запад снять ограничения, однако, по мнению Лаврова, западные страны должны устранить созданные им препятствия.
«Мы не просим о снятии санкций — это проблемы, которые заслуживают отдельного внимания. Мы просто будем теперь развивать свою экономику , опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность», — сказал политик (цитата по «РИА Новости»).
Сергей Лавров прилетел в Каир на переговоры с руководством Египта. Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщала, что «визитом в эту дружественную страну министр иностранных дел России начинает турне по государствам Африки».