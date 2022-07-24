Лавров: генсек ООН вызвался добиваться снятия «нелегитимных» санкций

«Мы не просим о снятии санкций — это проблемы, которые заслуживают отдельного внимания. Мы просто будем теперь развивать свою экономику , опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность», — сказал политик (цитата по «РИА Новости»).