Минобороны Польши заявило о планах по созданию сильнейших войск среди стран НАТО

«Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска. Польская армия должна быть столь многочисленной и столь сильной, что само ее существование отпугнет агрессора. Что касается и артиллерии, а также танковых войск, то в Европе в итоге не будет более сильного государства», — сказал Блащак (цитата по «РИА Новости»).