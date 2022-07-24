Минобороны Польши заявило о планах по созданию сильнейших войск среди стран НАТО
Cухопутные войска Польши станут самыми сильными среди стран НАТО в Европе, заявил вице-премьер республики, министр обороны Мариуш Блащак.
«Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска. Польская армия должна быть столь многочисленной и столь сильной, что само ее существование отпугнет агрессора. Что касается и артиллерии, а также танковых войск, то в Европе в итоге не будет более сильного государства», — сказал Блащак (цитата по «РИА Новости»).
Польский политик отметил, что Польша своим вероятным военным противником видит Россию. Он подчеркнул, что его страна имеет границу с РФ и Белоруссией и, таким образом, расположена на «линии фронта».
Ранее Служба внешней разведки (СВР) России обвинила Польшу в том, что она готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату западной части Украины.
В конце июня глава службы Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши уже приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. По информации СВР, план Польши будут вынуждены поддержать США и Великобритания. «У Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить безоговорочную солидарность с союзником, готовым решительно отстаивать интересы Запада на Украине», — отметили в службе.
Нарышкин также отмечал, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от российской агрессии.