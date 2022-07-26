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Посольство России: заявления США об изоляции страны не выдерживают критики

Ведомости

Посольство РФ в США отреагировало на заявления госдепартамента об усиливающейся изоляции России. По словам российской дипмиссии, эти утверждения «не выдерживают критики».

«Попытки представить нашу страну изолированной вызваны “воспаленным воображением” американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью», — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. Российские представители добавили, что руководство России активно вовлечено в международные дела. В качестве примера дипмиссия привела программу африканского турне министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В посольстве отметили, что заявления американских властей «пропитаны русофобией», а недоумение по поводу слов внешнеполитического ведомства США возникает не только у российской дипмиссии, но и у местных СМИ.

Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, что Россия осознает, что находится в изоляции из-за ситуации на Украине. «Россия осознает: ее действия приводят к тому, что она становятся изгоем, у нее нет иллюзий на этот счет к этому моменту», — заявил Прайс.

Российские власти не раз говорили, что не видят трагедии в ухудшении отношений с Западом. На прошлой неделе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о необходимости признать Россию «спонсором терроризма». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова Пелоси. Он отметил, что отношения России и США и так находятся в «незавидном положении», поэтому действия американских властей не повлияют на ситуацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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