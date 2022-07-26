Посольство России: заявления США об изоляции страны не выдерживают критики

Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, что Россия осознает, что находится в изоляции из-за ситуации на Украине. «Россия осознает: ее действия приводят к тому, что она становятся изгоем, у нее нет иллюзий на этот счет к этому моменту», — заявил Прайс.