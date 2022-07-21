Песков: признание России «спонсором терроризма» не изменит отношения с США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси о необходимости признать Россию «спонсором терроризма». По его словам, отношения России и США и так находятся в «незавидном положении», поэтому действия американских властей не повлияют на ситуацию.
Отвечая на вопрос о последствиях такого решения, Песков отметил, что в Кремле оценивают возможный шаг крайне негативно. «Хотя, с другой стороны, очень трудно сделать что-то, что может еще больше испортить отношения между Россией и Америкой, они и так находятся в незавидном положении», — цитирует «РИА Новости» Пескова.
Ранее газета Politico сообщила, что Пелоси призвала госсекретаря Энтони Блинкена внести Россию в список стран - «спонсоров терроризма». Отмечается, что в этом перечне уже находятся Куба, Иран, КНДР и Сирия. Пелоси подчеркнула, что если этого не сделает госдеп, то решение примет конгресс США. Один из собеседников газеты отметил, что нет юридических причин, по которым конгресс не мог бы принять закон, определяющий Россию как «спонсора терроризма».
В апреле глава пресс-службы госдепартамента Нед Прайс отмечал, что США продолжают анализировать, можно ли отнести Россию к спонсорам терроризма. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеовстречи с лидерами «большой семерки» призвал их признать Россию таким государством. Однако президент Франции Эммануэль Макрон инициативу не поддержал. По его словам, Франция «всегда стремится руководствоваться юридическим подходом».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.