Песков: признание России «спонсором терроризма» не изменит отношения с США

Ранее газета Politico сообщила, что Пелоси призвала госсекретаря Энтони Блинкена внести Россию в список стран - «спонсоров терроризма». Отмечается, что в этом перечне уже находятся Куба, Иран, КНДР и Сирия. Пелоси подчеркнула, что если этого не сделает госдеп, то решение примет конгресс США. Один из собеседников газеты отметил, что нет юридических причин, по которым конгресс не мог бы принять закон, определяющий Россию как «спонсора терроризма».