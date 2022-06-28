Макрон не поддержал призыв признать Россию «спонсором терроризма»

«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», — подчеркнул Макрон (цитата по ТАСС).