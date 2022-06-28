Макрон не поддержал призыв признать Россию «спонсором терроризма»
Франция не поддерживает предложение признать Россию «спонсором терроризма», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров G7 в Германии.
«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», — подчеркнул Макрон (цитата по ТАСС).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеовстречи с лидерами «большой семерки» призвал их признать Россию «спонсором терроризма». Также он призвал поставить Украине больше систем ПВО и ввести дополнительные санкции в отношении РФ.