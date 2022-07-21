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Politico: Конгресс США призвал Блинкена признать Россию «спонсором терроризма»

Ведомости

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси во время телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном призвала его признать Россию «спонсором терроризма». В противном случае это сделает конгресс, передает заявление Пелоси газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

«Признайте Россию страной – спонсором терроризма, в противном случае это сделает конгресс», — приводятся слова Пелоси в сообщении издания. Отмечается, что представители Блинкена и Пелоси отказались от комментариев.

Ранее конгресс предоставил право госсекретарю вносить страны в список государств – спонсоров терроризма. К таким странам уже относятся Куба, Иран, КНДР и Сирия. Однако некоторые законодатели считают, что закон могут принять и без участия госдепартамента. «Нет никаких юридических причин, по которым конгресс не мог бы принять закон, определяющий Россию как спонсора терроризма», — отметил один из собеседников газеты в конгрессе.

В апреле глава пресс-службы госдепартамента Нед Прайс отмечал, что Вашингтон продолжает изучать, соответствует ли Россия критериям для внесения ее в перечень стран – спонсоров терроризма. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеовстречи с лидерами «большой семерки» призвал их признать Россию «спонсором терроризма». Однако президент Франции Эммануэль Макрон инициативу не поддержал. По его словам, Франция «всегда стремится руководствоваться юридическим подходом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных