Politico: Конгресс США призвал Блинкена признать Россию «спонсором терроризма»

Ранее конгресс предоставил право госсекретарю вносить страны в список государств – спонсоров терроризма. К таким странам уже относятся Куба, Иран, КНДР и Сирия. Однако некоторые законодатели считают, что закон могут принять и без участия госдепартамента. «Нет никаких юридических причин, по которым конгресс не мог бы принять закон, определяющий Россию как спонсора терроризма», — отметил один из собеседников газеты в конгрессе.