Politico: Конгресс США призвал Блинкена признать Россию «спонсором терроризма»
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси во время телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном призвала его признать Россию «спонсором терроризма». В противном случае это сделает конгресс, передает заявление Пелоси газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
«Признайте Россию страной – спонсором терроризма, в противном случае это сделает конгресс», — приводятся слова Пелоси в сообщении издания. Отмечается, что представители Блинкена и Пелоси отказались от комментариев.
Ранее конгресс предоставил право госсекретарю вносить страны в список государств – спонсоров терроризма. К таким странам уже относятся Куба, Иран, КНДР и Сирия. Однако некоторые законодатели считают, что закон могут принять и без участия госдепартамента. «Нет никаких юридических причин, по которым конгресс не мог бы принять закон, определяющий Россию как спонсора терроризма», — отметил один из собеседников газеты в конгрессе.
В апреле глава пресс-службы госдепартамента Нед Прайс отмечал, что Вашингтон продолжает изучать, соответствует ли Россия критериям для внесения ее в перечень стран – спонсоров терроризма. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеовстречи с лидерами «большой семерки» призвал их признать Россию «спонсором терроризма». Однако президент Франции Эммануэль Макрон инициативу не поддержал. По его словам, Франция «всегда стремится руководствоваться юридическим подходом».
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